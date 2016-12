Als rebellischer Geigenvirtuose zum Weltstar

Stachelige Haare, angegraute Bartstoppeln, abgetragenes Hemd: Nigel Kennedy bleibt seinem Klischee als Bürgerschreck der Klassik treu, auch noch nach Millionen verkaufter Platten. "Wenn mir jemand sagt, was ich tun soll, mache ich das Gegenteil" - dieses Motto zieht sich durch sein Leben. Heute feiert der "Punk-Paganini" seinen 60. Geburtstag.

Seine Außenseiterposition vermarktet Nigel Kennedy seit 1989 meisterhaft: Damals endete mit dem Tod des Dirigenten Herbert von Karajan eine Ära, und eine neue begann mit Kennedys Aufnahme der "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi. Die Pop-Platte des damals 32-Jährigen stürmte die Klassik-Charts.

Nigel Kennedy verkörperte das Gegenteil eines klassischen Musikers, stampfte mit den Füßen auf der Bühne, unterbrach sein Spiel mit Schimpfworten und Witzen, kurz: Die Klassikwelt hasste ihn. Und dann verkaufte er auch noch zwei Millionen Platten. Seither bewegt er sich zwischen Klassik, Jazz, Klezmer-und Sintimusik und rockigen Coverversionen, etwa von den Doors und Jimi Hendrix.

Der kreative Rebell kommt aus einer Musikerfamilie. Vater und Großvater waren erste Cellisten in bekannten Orchestern, Mutter und Großmutter Pianistinnen. Mit sieben kommt Nigel auf die Yehudi Menuhin Schule nach Surrey ins Internat. Der legendäre Geigenvirtuose Menuhin wird sein Mentor.

Zunächst in Ungnade gefallen

Später lernt Kennedy an der weltbekannten, aber erzkonservativen Juilliard School of Music in New York und schockt seine Lehrer, als er mit dem französischen Jazzviolinisten Stéphane Grappelli auftritt. Sie warnen ihn, dass er damit seine Chancen auf einen Plattenvertrag zerstöre. Zu recht, wie er in einem Interview sagte: "Sony sah, was ich getan hatte, und zog den Deal zurück - es dauerte etwa neun Jahre, bevor ich einen anderen bekommen konnte."

Kein Wunder, dass er sich oft kritisch über die Branche äußert. Entweder er schimpft über Musikschulen, die "Klone" produzierten, oder er macht sich über Dirigenten lustig wie in der australischen Zeitung "The Age": "Sie winken nur herum und sagen den Leuten, was sie tun sollen. Alles, was Sie aus Zuschauer-Perspektive sehen, ist ihr Arsch, also was zum Teufel tun sie eigentlich?"

Mit seiner zweiten Frau Agnieszka lebt Kennedy heute in Krakau - und in einem Holzhaus in den wilden Bergen Polens.