Alte Hits und neue Rollen im Gepäck

Er hat schon Schlaghosen zu Plateauschuhen getragen, elegante Beinkleider mit Cowboystiefeln kombiniert oder schimmernde Shorts mit englischem Maßschuhwerk. Nun sind knallrote Turnschuhe dran und dazu eine Jeans, die allerdings alles andere als ein jugendliches Outfit ergeben. Denn Helge Schneider, 61 Jahre und kein bisschen leise, will sich nicht jungenhaft geben. Nein, er ist der Oppa von nebenan an diesem wunderbaren Abend im ausverkauften Rosengarten, der Alte, der sich seine Hose bis unter die Achseln gezogen und ein Pappmachéhündchen unter den Arm geklemmt hat.

"Lass k(n)acken Oppa" heißt das Programm, in dem so ziemlich alles vorkommt, was Helge an Hits jemals produzierte. Er hat wieder Lust auf sein "Katzeklo", das er als slowenische Nationalhymne empfiehlt. Schnauft wieder seine "Wurstfachverkäuferin" ins Mikrofon, lässt das Publikum "Fitzefitzefatze" mitgrölen oder zwitschert jenes kleine Lied vom unglücklichen Meisenmann, dessen Frau diesmal aus einem Schuhkarton entspringt, um ihren Gatten in Gänze zu fressen.

Virtuos verschroben

Ja, die Mannheimer, die für ihren Helge wieder einmal in "Balkone aus Blattgold" gestiegen sind, erleben einen Abend mit alten Hits und einer neuen Rolle: Helge der Grantler, der Altersstarrsinnige, der zweieinhalb Stunden lang mit hochgezogenen Schultern über die Bühne schlappt und so virtuos-verschroben auf seiner Hammond-Orgel spielt und von "Liebe im Herbst des Lebens" singt, als sei er der alternde Alleinunterhalter auf einem Kreuzfahrtschiff. "Willkommen im Altersheim" könnte der Abend überschrieben sein. Willkommen auf einer Bühne, die Helge mit Ausdruckstänzer Sergej Gleithmann, Schlagzeuger Pete York und Gitarrist Sandro Giampiedro ausstaffiert hat - sie gehören längst zum festen Inventar.

Hinzu kommen Karlos Boess (Saxofon), Kai Struwe am Bass und Peter Thoms an den Kongas, die er phasenweise mit Spülbürsten bearbeitet. Begleitet von seiner Truppe spielt sich Helge am Xylofon in einen psychedelischen Nebelschwadenrausch und haucht in Marlene Dietrichs Panflöte. Dazu zupft er auf einer "chinesischen Gitarre" und krault sein Instrument zu spanischen Rhythmen.

Es gibt eine Weisheit über das Alter, die geht so: Je älter man wird, desto ähnlicher würde man sich selbst. Didi Hallervorden hat Filme über und gegen die Diskriminierung von Alten gedreht, Helge tut das, wofür wir ihn lieben: Er setzt sich an einen Flügel in pudrigem Rosa, um mit seinem ebenfalls nicht mehr ganz so jungen Kollegen Udo Lindenberg zu telefonieren. Vor allem aber tut er das, was Menschen über 60 ohnehin tun sollten: Helge Schneider feiert das Leben - und sich. aki