An Pfingsten kann’s was geben

Was für eine Idee, was für eine Geschichte: Da treffen sich Literaturexperten zum Dante-Kongress in Rom, sprechen über "Die göttliche Komödie", jenes Jahrtausendwerk über buchstäblich Himmel und Hölle. Sie kommen sich näher, essen, trinken miteinander. Und als sie ihr Gegenstand, eben Dante Alighieri (1265-1321), noch mehr ergreift, weil sie sich gegenseitig bestärken, anregen, da erheben sie sich von ihren Stühlen. Pünktlich zum vom Petersdom eingeläuteten Pfingstfest beginnen sie, fremde Sprachen zu sprechen, öffnen die Fenster - und fliegen auf Nimmerwiedersehen davon.

Die Fragen der Angehörigen

Nacheinander tun sie das, und auch einige Nicht-Wissenschaftler folgen ihnen nach. Nur einer bleibt zurück: Gottlieb Elsheimer, der Frankfurter Romanist, der den Kongress organisiert hat. Er bleibt sitzen und wundert sich - und ist die nächsten Wochen damit beschäftigt, sich klarzumachen, was er da miterlebt hat. Zudem muss Elsheimer, nach eingehender polizeilicher Befragung und zurück in Frankfurt, wo er sich krankmeldet und universitäre Verpflichtungen absagt, Fragen von Angehörigen der Davongeflogenen beantworten. Auch sie wollen ja wissen, was sich in Rom ereignet hat.

Sibylle Lewitscharoff Die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff, 1954 in Stuttgart als Tochter eines bulgarischen Arztes und einer Deutschen geboren, zählt zu den namhaften Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Für ihr regelmäßig mit fantastischen Elementen spielendes Werk hat die in Berlin lebende, verheiratete Autorin zahlreiche Preise erhalten. Lewitscharoff, in jungen Jahren bekennende Sozialistin, hat später mit katholisch-konservativ geprägten Standpunkten für einige Diskussionen gesorgt. Ihr aktuelles Buch: Das Pfingstwunder. Suhrkamp Verlag, Berlin. 350 Seiten, 24 Euro.

Elsheimer wird zum Erzähler, zum Erklärer, vor sich selbst und anderen gegenüber. Und er wird so auch zum Ich-Erzähler des neuen Buchs von Sibylle Lewitscharoff, die sich das alles ausgedacht hat.

Dass die eigenwillige Autorin das ehrgeizige Projekt verfolgte, einen Dante-Roman zu schreiben, war bekannt. Und natürlich waren viele gespannt, was das werden würde, zumal sie, die den Büchner-, Bachmann- und Kleist-Preis sowie denjenigen der Leipziger Buchmesse erhalten hat, zuvor ihrem hochgelobten Philosophenroman "Blumenberg" ein eher leichtgewichtiges, kriminalistisches Werk namens "Killmousky" folgen ließ - zum Durchatmen sozusagen. Eine kleine Ausstellung im Marbacher Literaturmuseum mit Aufzeichnungen zum neuen Roman gab's zur Steigerung der Vorfreude außerdem. Doch jetzt, da das Buch vorliegt, enttäuscht es trotz der erfrischenden Handlungsidee die großen Erwartungen doch eher.

Lange hat sich die katholische Autorin mit Dantes Werk beschäftigt, sie hat Bücher über ihn durchgearbeitet und sich auf die Übersetzungen und deren jeweilige sprachlich-stilistische Eigenarten eingelassen. Vielleicht ist es zu lange gewesen, denn über all den Details, die Elsheimer durch seinen Kongressbericht über den Dichter Dante vermittelt, gerät in Vergessenheit, dass das Ganze ein Roman sein soll.

Stellenweise sehr unterhaltsam

Der von Dantes Werk inspirierte Aufbau, die wie Dantes einzelne Gesänge stets gleich langen Kapitel, überhaupt die formalen Mittel, die immer wieder kräftig-plastische, bilderreiche Sprache der Autorin, der Witz in der Schilderung der eigenwilligen Kongressteilnehmer und ihres Gebarens - all das mag beeindrucken und auch köstlich unterhaltsam wirken. Es lässt aber nicht übersehen, dass das Buch im Wesentlichen Dantes epochales Werk zusammenfasst und ausdeutet.

Dessen das mittelalterliche Weltbild resümierende Fantasie über einen eigenen Besuch in Hölle, Fegefeuer und dann auch Paradies, geleitet vom Dichter Vergil und später von der verstorbenen Geliebten Beatrice, wird anhand der Vorträge nacherzählt; geistesgeschichtliche Zusammenhänge werden erläutert und immer wieder die bekannten Übersetzungen zitiert. Das macht den größten Teil des Buches aus. Der Rest könnte eine liebevolle Parodie, eine Satire auch auf den Gelehrtenbetrieb sein, ist es aber nur ansatzweise. Und Gottlieb Elsheimer, ein Skeptiker eben und kein Schwärmer, ist und bleibt irritiert.

Er legt auch für sich Dante aus, überlegt, ob die heutige Welt, sein eigenes Leben eher Züge der Hölle oder des Fegefeuers trägt. Ob er in seiner recht weitläufigen Wohnung Flüchtlinge aufnehmen sollte, fragt er sich, bleibt dann aber lieber für sich und bei seinem Eigensinn. Schon klar: Der durch Dantes Werk inspirierte Himmelsflug der Gelehrten ist auch ein (ironisches) Bild für die bleibende Wirkungskraft der Poesie, eine Feier derselben. Nur wird eben auch das relativiert durch den Umstand, dass Dantes Werk einen der ganz seltenen, absoluten Gipfelpunkte darstellt. Zudem wird auch Lewitscharoffs Roman, dessen eigentlicher Inhalt eher Stoff für einen Essay gewesen wäre, an einem nicht viel ändern: Dante bleibt mit seinem spätmittelalterlichen Weltgedicht eher ein Thema für Spezialisten - so, wie es der hier geschilderte Kongress im Grunde schon zeigt. Abheben oder gar davonfliegen, jedenfalls gedanklich, wird man bei oder nach der Lektüre von Lewitscharoffs Buch kaum.