Analyse des amerikanischen Traums

Die großen amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts haben sich alle am Urmythos ihres Landes abgearbeitet: dem American Dream. Dass die Tellerwäscher-zum-Millionär-Illusion noch immer verfängt, hat wohl weniger mit Verbohrtheit als mit einem unbedingten Willen zur Hoffnung zu tun.

Autoren wie John Cheever und Richard Yates haben solches für die fünfziger und sechziger Jahre genauestens beschrieben. Beide Autoren sind in der letzten Zeit zu Recht wiederentdeckt worden, auch hierzulande. Und gerade Yates, der mit dem Roman "Zeiten des Aufruhrs" die amerikanische Vorstadt-Welt sezierte wie kaum ein anderer, zeigt in seinen Büchern, wie der amerikanische Traum unbeirrt in den Menschen schlummert - und immer wieder zerschellt an der Wirklichkeit.

Das Scheitern ist bei ihm, der 1992 nach einem vom Alkohol und von unglücklichen Beziehungen geprägten Leben mit 66 Jahren starb, eine Grundbedingung des Daseins: Seine Figuren folgen noch dem kleinsten Lichtflackern in der Dunkelheit, obwohl es sie in den Abgrund leitet. Das kann man nun noch einmal in den Geschichten des Bandes "Eine letzte Liebschaft" erfahren. Mit diesen neun Erzählungen ist das Werk von Yates vollständig auf Deutsch verfügbar, und es lohnt sich, dem Autor in seine Zeiten des Stillstands und Aufruhrs zu folgen - weil seine Geschichten, wie alle gute Literatur, über ihre Zeit hinausweisen. Mehr als die Hälfte der Texte haben unmittelbar mit dem Zweiten Weltkrieg oder den Nachwirkungen des Kriegs zu tun: Bei einer gepflegten Cocktailparty etwa begegnen sich zwei Ehepaare, die Braces und die Millers, und beim Small Talk kommt Tom Brace auf seine Kriegserlebnisse zu sprechen.

Unausgesprochene Erwartung

Er schildert eine Kanalüberquerung als kleine heroische Anekdote. Lew Miller war mit seiner Einheit ebenfalls an dieser Front - seine Erinnerungen sind schal und wenig heldenhaft, und er scheut davor zurück, sie aufzuplustern. Das Unbehagen, überhaupt darüber reden zu müssen, wird verstärkt durch seine Frau, die in ihm gerne einen bescheidenen, romantischen, schweigsamen Typen sehen will - aber vielleicht doch auch mal gerne einen Mann wie diesen Tom Brace an ihrer Seite hätte.

Es sind solche unausgesprochenen Erwartungen und Projektionen, die bei den kriegsversehrten Helden zu Enttäuschungen, zu Aggressionen führen. Yates erzählt von einer Frau, die sich von einem windigen Verführer um den Finger wickeln lässt, weil sie jeden Strohhalm ergreifen würde, um aus ihrem Familiengefängnis auszubrechen. Yates' lakonische Erzählweise lässt die Geschichten zu bewegenden Gefühlsstudien werden. Gerade deshalb, weil die Gefühle zwischen den Zeilen lauern.