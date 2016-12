Angel Flukes jubelt, "Mannheimer Schule 2.0" zufrieden

Köln/Mannheim. Die englische Sängerin Angel Flukes hat das Finale der RTL-Casting-Show "Das Supertalent" gewonnen. Per Telefonabstimmung wählten die Fernsehzuschauer die 28-Jährige am Samstagnacht zur Siegerin der Jubiläumsstaffel, die sie mit Céline Dions "Think Twice" bestritt. Das Klassik-Streetdance-Projekt "Mannheimer Schule 2.0" von Tänzer David Kwiek und unter Federführung des Kurpfälzischen Kammerorchesters (KKO) spielenden Musikern kam nicht unter die letzten fünf Finalisten. Doch von Enttäuschung oder Traurigkeit ist bei Streetdancer Mr. Quick und den jungen Musikern nichts zu spüren. "Wir sind superglücklich, hier dabei gewesen zu sein", sagte Mr. Quick alias David Kwiek direkt nach der Show auf der Bühne der RTL-Studios in Köln, und die Stellvertretende Geschäftsführerin des KKO, Gabriele Gefäller, sagte, es sei toll, dass man die Idee der "Mannheimer Schule 2.0" an ein Millionenpublikum hat senden können.

Im Gegensatz zur Staffel davor, setzten Mr. Quick und die Musiker nicht allein auf originale klassische Kompositionen und Tanz, sondern verrockten und verpoppten Werke von Mozart, Beethoven und Vivaldi mit einem DJ. Auch spielte nicht nur der Streetdance von Mr. Quick eine Rolle. Das Publikum wurde gleichzeitig auch noch mit einer abstrakten grau-weiß-türkisfarbenen Videoanimation berauscht. Es sei ein "klassischer Fall von geil", sagte Jury-Urgestein Dieter Bohlen danach.

Angel Flukes dürfte ein verdiente Siegerin sein. Sie durfte nach Bekanntgabe Ihres Sieges ihre bemerkenswert professionelle Popstimme nochmals mit Dions "Think Twice" brillieren lassen. Bei der diesjährigen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" war Flukes in der Vorrunde ausgeschieden. Dieses Mal konnte sie die Jury samt Bohlen, vor allem aber das Publikum an den heimischen Bildschirmen überzeugen.

Grundüberlegung des Projekts "Mannheimer Schule 2.0" ist, dass Musik Kindern und Jugendlichen gut tut, Sinne, Geist und Persönlichkeit stärkt. 2016 ging das Projekt, das klassische Musik mit modernem Streetdance verbindet, erstmals in Mannheimer Real- und Werkrealschulen. Protagonisten sind Steetdancer David Kwiek, Balletttänzer Norbert Steinwarz und das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO). (dms)