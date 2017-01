Anteile sichern am starken Serienmarkt

Engagierter Produzent: der in Mannheim aufgewachsene Nico Hofmann. © dpa

Die Geschäftsführer der Produktionsfirma Ufa, Wolf Bauer und Nico Hofmann, fordern die Politik zu mehr Engagement für heimische Fernsehproduktionen auf. Da sich die bestehende Filmförderung ja auf Spielfilme beschränkt, sollte es eine entsprechende Initiative für hochwertige Serienproduktionen geben, wie sie etwa in Großbritannien oder Frankreich schon länger existierte, sagten Bauer und der in Mannheim aufgewachsene Hofmann in einem gestern veröffentlichten Interview mit dem "Handelsblatt".

Sie sehen dies als Mittel an, um deutsche Serienproduktionen dauerhaft konkurrenzfähig zu machen und einen bedeutenden Anteil zu sichern an einem Markt, der weiter wachsen werde. Hofmann sagte, das Fernsehen werde derzeit "immer stärker und gewinnt an Kreativität". Es sei ja auch kein Zufall, dass sich weltweit bedeutende Regisseure Fernsehproduktionen zuwendeten.

"Um international mithalten zu können und in Konkurrenz mit ausländischen Produktionen zu treten, fehlt es den deutschen Produzenten an Geld und an politischer Unterstützung - vor allem im qualitativ hochwertigen Bereich", sagte Hofmann. Die Politik blicke verklärt aufs an Bedeutung verlierende Kino und übersehe gleichzeitig, welch ein Wirtschaftsfaktor das deutsche Fernsehen für dieses Land wie auch die ganze Welt sein könne. Erneut verwiesen die Ufa-Geschäftsführer auf die von ihnen produzierten Serien "Unsere Mütter, unsere Väter" sowie "Deutschland 83", die mehrfach ins Ausland verkauft worden sind, dort erfolgreich liefen und mehrere der renommierten Emmy-Auszeichnungen erhielten.

Zeitgleich in 25 Ländern

Die Fortsetzung "Deutschland 86" werde derzeit mit internationalen Partnern wie Fremantlemedia und Amazon produziert, sie soll zeitgleich in 25 Ländern über Amazon empfangbar sein - ein Beispiel für die Dynamik des Fernsehmarktes, die Bauer und Hofmann im Interview auch als "Fragmentierung" charakterisieren: Kleine Sender erzielen mehr Marktanteil.

Die zum Bertelsmann-Konzern gehörende Produktionsfirma Ufa, die in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, leitet Hofmann ab kommenden Herbst allein; bis dahin teilen sich er und Wolf Bauer die Aufgaben. Nico Hofmann, der auch Intendant der Wormser Nibelungenfestspiele ist und früher selbst Regie bei zahlreichen Spielfilmen führte, lehrt zudem an der Filmakademie in Ludwigsburg. 1998 gründete er die Produktionsfirma TeamWorx, an der die Ufa bereits beteiligt war. Die Ufa ist Deutschlands größte private Produktionsfirma. tog