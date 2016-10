Auf der Suche nach dem Licht

Der Musiker: Leonard Cohen, geboren 1934 im kanadischen Montreal, begann in den 1950er Jahren als Schriftsteller. Alben wie "Songs Of Leonard Cohen" oder "I'm Your Man" und Songs wie "Suzanne", "Hallelujah" und "First We Take Manhattan" machten ihn weltberühmt.

In den 90ern zog er sich ahrelang in ein Zen-Kloster zurück, wurde 2008 in die Rock 'n' Roll Hall Of Fame aufgenommen und ging bis 2013 auf Welttournee. "You Want It Darker" ist das 14. Studio-Album und steht in der Tradition der Vorgänger "Old Ideas" (2012) und "Popular Problems" (2014).

"You Want It Darker" ist ein Album erstmals ohne Frauenstimmen und Gitarrenklängen, getragen von jazzigen Keyboards und dem tiefem Sprechgesang Leonard Cohens. Ein "Masterpiece".