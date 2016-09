Aufbegehren gegen die Wirklichkeit

Alessandro Baricco (Bild) ist ein vielseitiger Autor - mit bemerkenswert vielfältigen Professionen: Außer Schriftsteller ist er beispielsweise Mitherausgeber der Tageszeitung "La Repubblica", Fernsehmoderator und Rockmusiker. Seine literarischen Ambitionen aber sind mindestens so verschiedenartig wie seine beruflichen Aktivitäten.

Ist der 58-jährige Italiener doch nicht nur ein berühmter Romancier und Essayist, sondern auch Drehbuchautor, Musikkritiker oder Literaturdozent an der von ihm mitbegründeten Schreibschule; und im Übrigen immer für eine Überraschung gut.

"Smith & Wesson" heißt sein neues Buch - kein Roman und kein Essayband, trotz beachtlicher Spannungskurve auch kein Krimi, sondern: ein Theaterstück. Es fällt kein einziger Schuss, auch kommen Waffen nicht vor - die beiden Titelhelden heißen nur zufällig so wie die legendären Waffenfabrikanten aus Springfield, Massachusetts.

Zündende Dialoge

Umso treffsicherer sind ihre Pointen und Repliken, denn die beiden sind nicht auf den Mund gefallen. Wenn er sich angegriffen fühlt, schießt der dünnhäutige Tom Smith aus der Hüfte: Er solle doch seine "schmierigen Eingeweide wieder in eine vertikale Position" bringen und selbst sein Bohnenpüree rühren, "Himmelherrgott nochmal!", herrscht er den am helllichten Tag in seiner Baracke im Bett liegenden Jerry Wesson an, für den er den Kochlöffel schwingt.

Wessons Baracke ist nah am Wasser, nämlich am Ufer der Niagarafälle gebaut. In der "Welthauptstadt der Selbstmorde" fischt er Leichen aus dem Fluss. Smith wiederum ist Erfinder und selbsternannter Meteorologe, will mit Wettervorhersagen seine Brötchen verdienen, das Stück spielt im Jahre 1902. Für Rachel, eine erfolglose Journalistin, grenzt das an Verschwendung geistiger Ressourcen. Mittels Kombination der Fähigkeiten der beiden möchte sie für alle drei den Erfolg herbeizwingen, durch einen Sprung von den Niagarafällen - vor zahlendem Publikum - groß herauskommen und ihre Schlagzeile gewissermaßen selbst produzieren. Wesson, der den Fluss und die Fälle wie seine Westentasche kennt, soll den geeigneten Punkt für den Sprung bestimmen, Smith technische Unterstützung geben, um ihn überleben zu können.

Das aberwitzige Vorhaben, dessen Ausgang hier nicht verraten sei, ist so etwas wie die Taschenlampe, mit der Baricco seinen Figuren in die Seele leuchtet. Für die Bühne ist das Spiel nicht wirklich geeignet, weil im Grunde kein originäres Theaterstück, sondern ein Lesedrama oder eine dramatisierte Novelle, die Bariccos Meisterschaft, Figuren durch die direkte Rede zu charakterisieren, dokumentiert.

"Wir hatten große Erwartungen an das Leben, und wir haben nichts zustande gebracht", sagt Rachel an einer Stelle - das Naturschauspiel der Niagarafälle aber erinnere sie daran, dass Großartigkeit "der normale Lauf der Welt" und Erbärmlichkeit "eine Erfindung des Menschen" sei. So gesehen erscheint ihr tollkühner Plan als Revolte gegen eine schäbige Wirklichkeit. Dass die drei Habenichtse nicht einmal genug Geld haben, um aus Resignation vor der Realität eine Pistole (von Smith & Wesson?) zu kaufen - wie beruhigend! Bild: picture alliance / ROPI