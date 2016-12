Aus Sorge über den Hass

Wo geht's lang in Zeiten des Terrors? Jeder muss für sich die Spur des Lebens wählen. © thinkstock

Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. Tote und Verletzte - das Grauen ist mitten unter uns. Es ist schwer, jetzt einen kühlen Kopf zu bewahren, nicht schwarz zu sehen, nicht zu hassen: jene, die diesen Anschlag zu verantworten und ihn ausgeführt haben. Andere, die ihn vielleicht hätten verhindern können. Wieder andere schließlich, die jetzt Betroffenheitsrituale inszenieren, politische Entscheidungen aber schuldig bleiben, um die Bevölkerung vor solchen Übergriffen zu schützen.

Politisch instrumentalisierter Hass ist ein Übel dieser Tage. Doch Hass in seiner ursprünglichen Form ist auch eine Reaktion auf eine tief empfundene Hilflosigkeit. Zu viele Menschen fühlen sich mittlerweile einer Bedrohung ausgesetzt, die sich in der Realität mehrfach konkretisiert hat. Sei es in Paris, Nizza oder in Berlin. Politiker, die jene grassierende Hilflosigkeit und Fassungslosigkeit angesichts der sinnlosen, die mörderischen Folgen dadurch geradezu ins Absurde ziehenden Gewalt umgehend mit beschwichtigender Rhetorik einzudämmen versuchen, laufen Gefahr, den Hass weiter anzufachen. Was jetzt hilft, sind keine wohlfeilen Appelle oder beruhigungstaktische Verlautbarungen. Sondern ein ehrliches, offenes und differenzierendes Eingehen auf die Frage nach der Herkunft des Terrors und den angemessenen Reaktionsweisen.

Sprech- und Denkverbote

Wer sich in diesen Tagen "Gegen den Hass" ausspricht, wie die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, Carolin Emcke, ihr jüngstes Buch betitelte, hat einen schweren Stand. Im Klima von Terror und Instabilität findet der Hass seine Rechtfertigung. Man muss sich seiner nicht einmal mehr schämen - die aktuellen Entwicklungen lassen die Wut über die als unzumutbar empfundenen Verhältnisse als legitimen Ausdruck rechtschaffener Bürger erscheinen.

Bis zuletzt galt es als politisch opportun, die Gruppe der Terroristen von der größeren Menge der Flüchtlinge strikt zu unterscheiden. Spätestens seit Berlin wissen wir, dass sich die Erscheinungsformen des Terrors zum Teil gewisser Durchlässigkeiten unserer Asylgesetzgebung verdanken. Sprech- und Denkverbote, etwa auch angesichts der schwierigen Integrationsprozesse, werden aber immer noch schnell erteilt. Verbergen sich auf Vorurteilen beruhende Feindseligkeiten doch oft genug hinter der neutral geäußerten Sorge. Doch es ist Zeit, die faktisch begründbare Sorge ernst zu nehmen und sie nicht fortwährend an den glatten Wänden einer politisch korrekt gehärteten Gesinnung abprallen zu lassen.

So begründet diese Sorge allerdings sein mag, so sehr muss sie sich davor hüten, den immer höher auflodernden Hass zu schüren. Liegt doch im Kern des internationalen Terrors die Absicht verborgen, Gesellschaften zu spalten, in denen sich Opfer und Täter, Verlierer und Etablierte feindlich gegenüberstehen. Das erwünschte Ziel: Chaos und Anarchie.

Der Terror zielt ins Mark unseres Denkens und unseres Seelenlebens. Denn er erschüttert unsere Überzeugungen, die sich jenen in Jahrhunderten errungenen Grundwerten der Aufklärung und des Humanismus verpflichtet wissen. Diese Grundwerte gilt es zu verteidigen. Andernfalls schlägt der Hass nicht nur tödliche Wunden auf den öffentlichen Plätzen unserer Städte, sondern macht uns jenen gleich, die sich als Botschafter von Angst und Schrecken in seinen Dienst stellen.

Dem Bösen entsagen

In dieser Zeit entscheidet sich, welches Leben wir führen wollen - eines, das von Hass bestimmt ist, oder von jener Kraft, die uns befähigen will, dem Bösen zu entsagen. Nicht weil uns das Vorteile in der Welt einbrächte. Sondern weil es unser Menschsein vor der Auflösung in Destruktivität und Heillosigkeit schützt. Wenn überhaupt, so mag die "Frohe Botschaft" uns noch hierin erreichen, dass wir der vermeintlichen Hoffnungslosigkeit und Verlorenheit dieser Welt ein "Dennoch" entgegenschleudern.

"Meinen Hass bekommt ihr nicht", hat Antoine Leiris geschrieben, der seine Frau vor einem Jahr beim Terroranschlag in Paris verlor. Keine andere Antwort als diese hat der blindwütige Angriff auf alles, was unser Leben als Menschen ausmacht, verdient. Es mag ein starker Trotz in solchen Reaktionen liegen; es ist aber auch eine Frage unseres humanitären Selbstverständnisses, dem ewigen Kreislauf der Gewalt und des Hasses zu entfliehen.

Ein romantisches und glückseliges Leben ist uns damit nicht verheißen. Die Weihnachtsgeschichte, die wir heute überwiegend nur noch in einer verklärten Version aufzunehmen bereit sind, gibt davon Kunde. Die Anfänge des Christentums sind von Flucht, Vertreibung und Mord geprägt. Wer sich dem Sog des Bösen entzieht, bleibt von Leid nicht verschont. Doch er hat sich für ein Leben entschieden, das selbst dem Tod zu trotzen vermag.