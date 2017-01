Aus Spaß wird ein Erfolgsprojekt

Die Welt ist für sie wie ein Spielplatz: Christopher Seiler (l.) und Bernhard Speer sind eher per Zufall Popstars in Österreich geworden.

Eigentlich war alles nur Spaß. So richtig ernst genommen haben der 29-jährige Comedian Christopher Seiler und der 33-jährige Filmemacher Bernhard Speer aus dem österreichischen Bad Vöslau das 2014 aus der Taufe gehobene Popprojekt Seiler und Speer anfangs nicht. Doch plötzlich war der Mega-Erfolg da: Mehr als 21 Millionen Mal wurde der Überraschungshit "Ham kummst" auf YouTube schon angeklickt, Platz eins in den iTunes-Charts, das gleichnamige Debütalbum erhielt in Österreich Vierfach-Platin.

Seiler und Speer werden beim "Amadeus Austrian Music Award 2016" als Songwriter des Jahres und für den besten Song geehrt. Der an "Fürstenfeld" von S.T.S. erinnernde Gassenhauer über einen Mann, der zu oft betrunken nach Hause kommt und von seiner Frau verlassen wird, trifft den Nerv des Publikums.

Satire-Serie steht am Anfang

Anfangs war das alles eine reine Spaß-Partie, erinnert sich Seiler, der 2013 mit Speer die Satire-Serie "Horvathlos" auf YouTube produzierte. Dort präsentierte sich Seiler als langzeitarbeitsloser Anton Horvath, der durch primitive Weltanschauung und Möchtegern-Chauvinismus auffällt. Auch im Video zur Hymne "Ham kummst" sieht man das Duo als asoziale Hartz-IV-Typen mit Vokuhila (Vorne kurz, hinten lang)-Frisuren und gelben Riesen-Zähnen, die sich im Rausch selbst verprügeln.

Mit Wanda, HMBC, Christina Stürmer, Andreas Gabalier, Bilderbuch oder dem Nino aus Wien erlebt der Austro-Pop gerade eine Renaissance, trifft die Seele auch des deutschen Publikums. "Wir haben eine andere Schmähkultur als Deutschland", glaubt Seiler und lacht. Warum die Deutschen, speziell die Bayern, so auf den österreichischen Dialekt abfahren, kann er sich nicht erklären. "Ich liebe den Austro-Pop, genau genommen die Liedermacher aus Österreich, für diese Ehrlichkeit in den Texten. Da geht es in erster Linie um ehrliche Gefühle und nicht um Image. Das ist wunderschön."

Eingängige Akustik-Popsounds mit ironischen und geistreichen Texten - Seiler und Speer sind auf Augenhöhe mit den großen Austria-Barden von Georg Kreisler bis zu Ludwig Hirsch, Georg Danzer, Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich und S.T.S., auch wenn für Seiler der Zeitgeist ein anderer ist und sich die musikalischen Einflüsse noch mehr vermischt haben als damals.

Der kommerzielle Erfolg, der Medien-Hype um "Ham kummst" ist dem Duo dagegen fremd. Augenzwinkern, Doppelbödigkeit und niederösterreichischer Charme sind ihnen wichtig, keine länderumfassende PR-Maschinerie à la Wanda, oder Andreas Gabalier. Gerade diese unkonventionelle Gleichgültigkeit und ihre unverblümte Direktheit machen Seiler und Speer so besonders.

Den Urknall der Band beschreibt Speer bewusst nüchtern. "Ganz einfach, Bernhard spielt Gitarre, ich schrieb Gedichte. Fertig." Für März 2017 ist das zweite Album geplant, an dem sie ganz entspannt, aber engagiert, arbeiten. Die neuen Songs sollen reifer als die ersten Songs "Der letzte Schnee", "I wü ned" oder "Soits lebn" klingen. "Wir waren jetzt zwei Jahre auf Tour und haben uns als Musiker weiterentwickelt und als Menschen gefestigt", erzählt Speer. "Wir sind zwar keine anderen geworden, aber die Idioten, die wir vorhin waren, sind etwas gereift. Wir haben mit Daniel Fellner noch immer unseren Produzenten, der meiner Meinung nach einer der letzten seiner Art ist. Liebe!"

Den Erfolg von Seiler und Speer erklärt sich Fellner mit einer Kombination aus Massentauglichkeit und Authentizität - aber immer mit Leidenschaft statt einem Masterplan. Auftritte in TV-Formaten wie "Sing meinen Song" oder in der "The Voice of Germany"-Jury sind definitiv nicht geplant. Seiler und Speer halten ihrer Heimat auch in schwierigen politischen Zeiten die Treue.

"Bei der Präsidentenwahl hat die Demokratie gewonnen", freut sich Seiler. "Das zählt. Egal, wer gewonnen hätte, die Demokratie muss das oberste Gebot sein." Als politische Künstler sehen sie sich nicht, eher schon als Kaffeehaus-Philosophen mit viel Lebenserfahrung und einem ganzheitlichen Ansatz. "Das ist das Schöne an unserer Karriere", resümiert Seiler. "Wir machen nicht nur Musik, sondern Kunst generell."