Autor in neuem Licht

Jahrzehntelang lagern die wertvollen Briefe in einem Banksafe südlich von Tel Aviv. Geschrieben hat sie Stefan Zweig, einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Sie sind adressiert an einen aufstrebenden jüdischen Autor, Hans Rosenkranz. Jetzt hat Israels Nationalbibliothek die bisher unbekannte Korrespondenz - 26 handschriftliche Briefe und sechs Postkarten - erstmals veröffentlicht. Sie wirft nach Angaben der Jerusalemer Einrichtung neues Licht auf Zweigs (1881-1942) Ansichten zu Literatur, Judentum, Zionismus und dem Aufstieg der Nazis. Gestiftet hat sie Rosenkranz' 92-jährige Stieftochter, Hanna Jacobsohn. Wie kam es zu der späten Schenkung? "Ich habe mein Vermächtnis geschrieben und bestimmt, dass die Briefe nach meinem Tod an die Nationalbibliothek gehen sollen", erzählt Jacobsohn der dpa. "Meine Rechtsanwältin fragte: "Warum erst nach dem Tod? Warum nicht jetzt?" Und sie hatte eigentlich Recht, dachte ich mir."

Erstaunlicher Weitblick

Zweig gibt dem jüngeren Autor in den bis 1933 reichenden Briefen Lebensratschläge und warnt schon früh vor dem erstarkenden Antisemitismus: "Wenn ich etwas Ihnen wünschen darf so wäre es, ein Stück Ihrer Jugend ausserhalb Deutschlands zu verleben, in einem Lande, wo man das jüdische Problem nicht so ständig auf den Nägeln brennen hat wie bei uns", schreibt Zweig 1921. "Ich habe Jahre im Ausland gelebt, wo niemand nach der Rasse fragte- als ich zurückkam, war das Problem plötzlich vor mir da und forderte mich ganz." Er rät ihm, seine jungen Jahre zu nutzen: "Lernen Sie jetzt nur Sprachen! Das ist der Schlüssel zur Freiheit: wer weiss, vielleicht wird Deutschland und Europa so dumpf, dass der freie Geist darin nicht wird atmen können. Denken Sie an die Welt, wie weit sie ist!" dpa