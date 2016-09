Autoren mit „starker Bodenhaftung“ sind gefragt

© dpa/Jürgen Bauer

Sechs Romane, die unterschiedlicher kaum sein könnten, und doch etwas gemeinsam haben: "Eine starke Bodenhaftung" beobachtet die Jury für den Deutschen Buchpreis bei allen Autoren, die sie auf die Shortlist setzte. Und einen ausgeprägten Realitätsbezug. Der Sieger wird am 17. Oktober bekanntgegeben. Er erhält 25 000 Euro, die anderen fünf Finalisten bekommen jeweils 2500 Euro.

Alte Bekannte stehen auf der Shortlist wie Bodo Kirchhoff und Thomas Melle, der bisher mit jedem seiner Romane nominiert war. Zwei Österreicher sind dabei: der junge Erfolgsautor Reinhard Kaiser-Mühlecker und die nach langer Pause zurückgekehrte Eva Schmidt. Der 30-jährige Philipp Winkler hat seinen ersten Roman vorgelegt. Und André Kubiczek wandelt sich gerade, so der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, vom "literarischen Trashpiloten" zum ernsthaften Autor.

Leichte Kost und harter Stoff

Seine "Skizze eines Sommers", eine Jugendgeschichte aus der DDR, ist die leichteste Lektüre auf dieser Liste. Ein Jugendroman, aber nicht nur, wie die Jury findet. Sie war beeindruckt von der "leichthändigen, schwebenden" Art des Erzählens.

Ganz anders Thomas Melles "Die Welt im Rücken". Er erzählt von seiner bipolaren Störung und "verwandelt eine Krankheit in grandiose Literatur", so die Jury. Philipp Winklers Romandebüt "Hool" gibt Einblick in eine literarisch unterbelichtete Szene: Hooligans. Ebenfalls stark in einem Milieu verankert ist Reinhard Kaiser-Mühleckers "Fremde Seele, dunkler Wald", die Geschichte zweier Brüder, deren väterlicher Hof verfällt. Die Jury beeindruckte, wie der junge Autor "hilflosen und sprachlosen Figuren, die mit der Geschwindigkeit der Welt nicht mehr zurande kommen, eine Stimme gibt und daraus Literatur macht".

"Sehr still und sehr dezent" kommt auch das andere Buch aus Österreich daher, Eva Schmidts "Ein langes Jahr". Ein Roman in 38 Episoden, erzählt aus wechselnden Perspektiven, die sich doch zu einem Ganzen fügen.

An Bodo Kirchhoffs "Widerfahrnis" lobt die Jury, das Buch sei "wahnsinnig souverän und intelligent erzählt" und die Verbindung zwischen Liebesgeschichte und politischer Aktualität gelungen.