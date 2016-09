Bedenke stets das Ende!

Das Motiv der Vergänglichkeit, der Vanitas, kennzeichnet das gesamte Zeitalter des Barock. Nirgendwo aber war diese melancholische Sicht auf Welt und Dinge so erfahrungsgesättigt wie in Deutschland, wo von 1618 bis '48 der Dreißigjährige Krieg wütete. Und so ist eine deutschsprachige dichterische Bewältigung des Motivs auch mit am bekanntesten geblieben - das Gedicht "Es ist alles eitel" (also vergänglich) von Andreas Gryphius, dessen Titel auf das alttestamentarische Buch Kohelet, auch bekannt als "Prediger Salomo", anspielt (siehe oben). Gryphius wählte dafür die aus Italien stammende Form des Sonetts, die zu seiner Zeit in ganz Europa gebräuchlich wurde.

Der vor 400 Jahren, am 2. Oktober 1616, im schlesischen Glogau geborene Schriftsteller, der dort auch im Jahr 1664 starb, gilt als bedeutendster deutschsprachiger Lyriker und Dramatiker des Zeitalters. Kein anderer Autor konzentrierte sich solcherart auf das religiös motivierte Vanitas-Motiv, das den Menschen daran erinnern soll, dass er sterblich ist und für sein Seelenheil sorgen soll. Und kaum ein anderer hat in seinem Werk die Zeichen der Zeit, die politische und konfessionelle Entzweiung, derart intensiv bezeugt. Deshalb muss es auch nicht verwundern, dass seine Zeitgedichte im ebenfalls von Katastrophen geprägten 20. Jahrhundert noch viel gelesen wurden.

Mit Recht nicht vergessen

Für Gryphius' Dramen gilt das viel weniger. Überhaupt kann der Vertreter des deutschsprachigen Barocks, der sich der längst viel populäreren Gattung des Romans bediente, Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen, als heute noch bekannter gelten. Und dass das Prädikat Klassiker viel eher mit französischen, spanischen und vor allem mit einem englischen Dichter ungefähr der gleichen Zeit zu verbinden wäre, mit Corneille, Racine, Molière, mit Calderon, Cervantes und Shakespeare - das versteht sich ohnehin. In Vergessenheit geraten ist Gryphius aber nicht, und das mit Recht.