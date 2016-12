Befragung der Gegenwart

Eherne Gesetze von zeitloser Gültigkeit: die 95 Thesen Martin Luthers an der Tür der Schlosskirche Wittenberg. © dpa

Für den evangelisch getauften und geprägten Schriftsteller Wilhelm Genazino ist der Reformator Martin Luther immer ein "ziviles Idol" gewesen. Besonders Luthers konsequente und entschiedene Haltung hat den in Mannheim aufgewachsenen Autor beeindruckt, wie er im Gespräch erzählt. Noch heute hält er sie für vorbildlich - und vermisst sie doch an vielen Orten, sei es in der Gesellschaft insgesamt, der Politik oder auch im Besonderen in der evangelischen Kirche.

Deshalb musste Genazino sich nicht lange bitten lassen, ein Buch herauszugeben, das zeitgenössische Stimmen sammelt, die zu Luthers Grundprinzipien der Freiheit und Verantwortung - des einzelnen Individuums vor Gott und der Welt - Stellung beziehen und die somit Luthers Aktualität verbürgen. Auf Initiative unter anderem des Stuttgarter Literaturhauses und des dortigen Evangelischen Bildungszentrums ist diese "Gegenwartsbefragung" entstanden, die von Luthers reformatorischer Initialhandlung ihren Ausgang nimmt - von den 95 Thesen, die er der Legende nach 1517 an die Schlosskirche von Wittenberg genagelt hat, um gegen den kirchlichen Ablasshandel zu protestieren.

"95 Thesen heute" lautet der Untertitel des Buches, das insofern Luthers "Freiheit eines Christenmenschen" - also eines jeden Christen - ernst nimmt, da keineswegs nur Beiträge prominenter Zeitgenossen aufgenommen wurden. Schüler trugen ebenfalls zum Buch bei, erarbeiteten ihre Texte in Schreibwerkstätten. Und frei war auch die Form zu wählen: Glossen, Reportagen, kurze Essays, Manifeste oder Selbstgespräche finden sich darunter.

Genazino und Luther Wilhelm Genazino, 1943 in Mannheim geboren, lebt in Frankfurt. Zuletzt hat er den Roman "Außer uns spricht niemand über uns" veröffentlicht. Im Jahr 2004 wurde ihm der Georg-Büchner-Preis verliehen. Das von Genazino herausgegebene Buch "Freiheit und Verantwortung" mit dem Untertitel " 95 Thesen heute" ist erschienen im J.B. Metzler Verlag Stuttgart (252 S., 16,95 Euro). Die Überlegungen zu den Leitthemen von diversen Autoren, darunter auch Schüler, sind in die Kapitel "Staat und Gesellschaft", "Migration und Mobilität", "Wirtschaft und Arbeit", "Kunst und Medien" sowie "Religion und Glaube" unterteilt.

Der Philosoph Otfried Höffe steuert als vierte These Grundsätzliches zur Freiheit bei; er kennzeichnet sie als "höchstes Gut des Menschen", zu dem es keine Alternative gebe, auch wenn gelte, dass ein "Freiheitswesen" diese auch missbrauchen kann. Die Einsicht, dass Freiheit auch die Freiheit des Anderen ist, fasst der Schüler Malte-Sebastian Grutschnig in einer Fabel zusammen. Und die Schülerin Hilal Düzgün schildert die Begegnung mit einer Haftentlassenen, die die Zeit im Gefängnis nicht als Freiheitsentzug, sondern lediglich als Freiheitseinschränkung erlebt hat - und die lernte, dass sich Freiheit und Verantwortung gegenseitig bedingen.

Werte müssen vertreten werden

Die Schriftstellerin Anna Katharina Hahn meint, Freiheit werde selbst bei uns heute wieder in Frage gestellt - aus Angst oder Sicherheitsbedürfnis; deshalb fühlt sie die Verantwortung, für die Freiheit aufzustehen und für sie zu streiten. Von Religion ist bei all dem seltener die Rede, von Luther selbst auch nur vereinzelt, so in der von der Autorin und Regisseurin Adriana Altares erinnerten Episode, in der eine "schwäbische Sachbearbeiterin" ihren amtlichen Spielraum aus Verantwortungsbewusstsein ausreizt oder auch eigenmächtig überschreitet.

Dass auch die Religion eine individualistische, frei gehandhabte Angelegenheit geworden ist, wird hier vielfach belegt. Der (katholische) Theologe Dietmar Mieth bringt es auf den Punkt, wenn er bemerkt, die Religion werde nicht mehr als moralische Verpflichtungsinstanz gesehen. So oder so bleibe aber festzustellen: "Man braucht Gesinnung als Motiv und Verantwortung in der Abwägung von Folgen."

Wilhelm Genazino selbst handelt unter dem Titel "Drei Faktoren" darüber, was ein Autor zum Leben benötigt - Zufall, Glück und ein Alltag ohne Not. In seiner These, der 69., zitiert der Schriftsteller Luther, wenn er vom Autor sagt, er müsse lernen, "sich nicht zu entschuldigen, sich nicht zu rechtfertigen, sich nicht selbst etwas zuzuschreiben". Nach Luther soll das tun, "wer den Weg zum Himmel finden will", wie er in seiner Psalmenvorlesung formuliert. Es gilt aber auch ganz irdisch, hier und jetzt - oder wäre jedenfalls zu wünschen, so wie vieles, was in diesem anregenden, vielfältigen und schwer auf einen Nenner zu bringenden Buch zu lesen steht.

Dass Genazinos Luther-Zitat eine Ermunterung darstellt, sich etwas zuzutrauen und zuzumuten, statt vorschnell zu verzagen, sollte selbstverständlich sein - da die Beiträge des Buches allesamt auf die Gegenwart bezogen sind, fügt man aber vielleicht sicherheitshalber noch an, dass es keine Ermunterung zu Rücksichtslosigkeit und Egoismus meint.