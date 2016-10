Begnadeter Komponist und Sturkopf

Die Stimme - alterslos. Das Songwriting - frisch und innovativ. Die Texte - voller Wortwitz und mit scharfem, analytischem Blick für die Auswüchse unserer Zeit. Die Rede ist von Paul Simons 13. Studioalbum "Stranger To Stranger". Das hat noch längst keinen Archivstaub angesetzt, sondern ist im Juni dieses Jahres erschienen. Diese Relevanz auch für die Gegenwart macht den begnadeten Songwriter und Sturkopf aus Newark, New Jersey, zu einer Ausnahmeerscheinung der Popgeschichte - auf Augenhöhe mit Leonard Cohen, Brian Wilson, Van Morrison oder Bruce Springsteen. In der zweiten Reihe auf dem Rock-Olymp hinter lebenden Legenden wie Paul McCartney, Bob Dylan und den Rolling Stones.

Was diese großen Namen verbindet? Die Tatsache, dass sie mehrfach Epochales geleistet haben. Das Duo Simon & Garfunkel, 1957 quasi als Schülerband gegründet, wurde zu einer Ikone der 60er Jahre, deren Weg mit Superlativen gepflastert ist: Weltweite Nummer-eins-Hits wie "The Sound of Silence" (1964), "Mrs. Robinson" (1968), "Bridge Over Troubled Water" (1969) oder "The Boxer" (1969) zählen zu den bekanntesten Popsongs überhaupt. Tausendfach nachgesungen, sogar von Titanen wie Johnny Cash, aber als Quasi-Volkslieder auch fester Bestandteil der Chor- und Lagerfeuerkultur. "Bridge Over Troubled Water" hieß auch Art Garfunkels und Paul Simons letztes gemeinsames Album, das sich in den 70ern fast in jedem musikaffinen Haushalt fand. Kein Wunder, bei über 25 Millionen verkauften Exemplaren. Auch live erzielte das oft zerstrittene Duo, das gesanglich so unvergleichlich harmonieren konnte, einen Rekord: Ihre Wiedervereinigung für ein Benefizkonzert zog am 19. September 1981 500 000 Zuschauer in New Yorks Central Park.

"Graceland" als Meisterwerk

Zahlreiche Wiedervereinigsversuche scheiterten - am massivsten sichtbar beim gemeinsam geplanten Album "Hearts And Bones", das 1983 als Simon-Soloplatte floppte. Dabei waren die Alleingänge des auch im Film-, Fernseh- und Musical-Metier erfolgreichen Komponisten viel populärer als Art Garfunkels Bemühungen, der mit "Bright Eyes" (1979) allein nur einen echten Hit landen konnte.

Paul Simon war dagegen fast auf Anhieb wieder ein sicherer Top-Ten-Kandidat. 1975 erreichte er mit dem Album "Still Crazy After All Those Years" und der Single "50 Ways To Leave Your Lover" jeweils Platz 1 der US-Charts. Sein eigentliches Meisterwerk "Graceland" sollte aber erst 1986 folgen. Inspiriert von südafrikanischer Musik und Rhythmik reiste Paul Simon für einen Teil der Aufnahmen nach Johannesburg, um mit lokalen Musikern zu arbeiten. So erzielte er eine ungeahnte Klangfülle, die dem Phänomen Weltmusik beim westlichen Publikum Tür und Tor öffnete. Das hatten zuletzt die Beatles in ihrer Hochphase geschafft. Simons Geniestreich, später mit südamerikanischen Inspirationen wiederholt, wirkt bis heute nach - fragt man einen Indie-Pop-Senkrechtstarter wie Sizarr-Sänger Fabian Altstötter (25) aus Landau nach dem perfekten Album, antwortet er ohne groß zu zögern: "Paul Simons ,Graceland'."

Heute feiert der Rockstar mit der großen Abneigung gegen das Showgeschäft - und denkt wieder mal über das Abdanken nach. "Es geht auf das Ende zu", sagte Simon der "New York Times". Aber wer "Stranger To Stranger" gehört hat weiß: Da ist noch mehr Musik drin in dem Mann . . .