Dass Kinder älter werden, versteht sich. Weniger klar ist, ob sie erwachsen werden müssen, dem Wesen nach. Jedenfalls wird am Sonntag der Filmemacher Steven Spielberg 70 Jahre alt - jener Regisseur, der als "Hollywoods ewiges Kind" apostrophiert worden ist. Ob das je ganz passend war, darf man freilich ebenso fragen, denn der Mann, der mit Science-Fiction- und Fantasy-Filmen wie "E.T", "Jurassic Park" und "Indiana Jones" durchaus kindliche Träumereien in Szene setzte, so zum Milliardär und, gemessen an der Gesamtzuschauerzahl, erfolgreichsten Filmemacher wurde - er hat stets auch Sinn für ganz andere Stoffe gehabt.

Maßstäbe gesetzt

Ganz im Stil des aufwandslos und konzentriert inszenierenden "New Hollywood", der US-amerikanischen Entsprechung zur französischen Nouvelle Vague, drehte er das Werk, das seinen Durchbruch markierte: "Duell" (1971). Der Sinn für atemberaubende Spannung, den die Geschichte über einen von einem Lastwagen verfolgten Autofahrer bezeugt, blieb eines von Spielbergs Markenzeichen. Für ein jugendliches Publikum war das jedoch weniger geeignet - ebenso wie der erste echte Kassenknüller, den er inszenierte: "Der weiße Hai" (1975), ein Film, der in punkto Nervenkitzel im populären Kino neue Maßstäbe setzte.

Was beide Werke freilich ebenso wie die familientauglichen bezeugen, ist das enorme Gespür, das der Regisseur besitzt, um sein Publikum zu fesseln und aufzuwühlen. Dabei ist gerade sein Außerirdischenfilm "E.T." keineswegs nur ein Rührstück, sondern vielmehr ein auf Mitleid und Verantwortung setzendes Lehrstück über den Umgang mit Fremdem. Die "Unheimlichen Begegnungen der dritten Art" waren dafür gewissermaßen die Fingerübung, die ebenfalls pathetische, quasi-religiöse Töne anschlug - und Menschen ins Zentrum rückte, deren Familienleben nicht intakt war.

Familiäre Werte wichtig

Das blieb fortan ein Leitmotiv: Immer wieder erleben Spielbergs Figuren abenteuerliche Geschichten, die auf ihr Beziehungs- und Familienleben Einfluss haben, es spiegeln oder geradewegs von ihm ihren Ausgang nehmen. Diesem Motiv des älteren Hollywood ist der Regisseur treu geblieben - familiäre Werte müssen stimmen, sonst gerät alles aus den Fugen, findet alle Menschlichkeit ein Ende. Spielbergs Originalität zeigt sich nicht zuletzt darin, dass gerade die Begegnung mit Extraterrestrischem (oder später, in "A.I.", mit künstlicher Intelligenz) diesen Zusammenhang ins Bewusstsein bringt; man muss hier nur "Krieg der Welten" ausnehmen, weil in dieser Neuverfilmung nach H.G. Wells die Aliens doch nur die Feinde schlechthin sind. Spielberg selbst wuchs übrigens mit drei Geschwistern auf, seine Eltern ließen sich scheiden, als er 17 war und filmische Experimente längst im Zentrum seines Interesses standen. Der Regisseur ist in zweiter Ehe verheiratet, hat vier eigene Kinder und zwei weitere adoptiert. Wenn seine Familie ihn brauche, so hat er stets betont, müsse alles andere warten.

Als Märchenonkel galt Spielberg lange und wurde oft genug unterschätzt. Das änderte sich, als er 1993 mit dem Holocaust-Drama "Schindlers Liste" eine Wende zum tiefen Ernst vollzog, wofür er prompt seinen ersten Regie-Oscar erhielt. Zudem wurde das Werk mit dem "Haupt"-Oscar als bester Film geehrt. Der Film habe sein Leben verändert, sagte Spielberg. Jahrelang hatte er sich mit dem Stoff befasst, hatte Nachforschungen über Verwandte betrieben, die im KZ umgekommen waren, und war zum jüdischen Glauben der Vorfahren zurückgekehrt. Danach gründete er die "Shoah-Stiftung" zur Dokumentation der Juden-Vernichtung.

Seinen zweiten Regie-Oscar nahm er 1999 für "Soldat James Ryan" entgegen, den die "New York Times" zum "besten Kriegsfilm unserer Zeit" adelte. Überhaupt die Zeitgeschichte - sie spielt längst eine bedeutende Rolle im Werk des Regisseurs. Er drehte "München", ein Drama um das Olympia-Attentat von 1972, porträtierte den US-Präsidenten "Lincoln" und realisierte die "Bridge of Spies", die ein Schlaglicht auf die Zeit des kalten Krieges wirft.

So jung, wie man sich fühlt

In einem Zeitungsinterview hat Spielberg gesagt: "Nur dein Körper altert. Dein Kopf und dein Herz können so jung bleiben, wie man sich fühlt." Abwegig ist die Rede vom "ewigen Kind" nicht. Immer wieder hat Spielberg bewiesen, dass er sich einen kindlich sentimentalen Blick auf die Welt bewahrt hat. Da wirkt es nur konsequent, dass er "Tim und Struppi" verfilmte und zuletzt das Fantasymärchen "Big Friendly Giant" über einen netten Riesen. Dass er weiterarbeiten möchte, hat Spielberg längst angekündigt. Und so wird er wohl weiterhin überraschen, Menschen berühren und bezaubern - mit 70 und darüber hinaus.