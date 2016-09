Bildstark oder bittersüß

Bei manchen Festivalausgaben würde man die Jury besonders gern belauschen. Die 73. Internationalen Filmfestspiele von Venedig sind so ein Jahrgang. Denn die Diskussionen, die Präsident Sam Mendes und seine Jury-Mitglieder wie Nina Hoss, Joshua Oppenheimer und Laurie Anderson in diesem Jahr führen, dürften etwas intensiver ausfallen. Der offensichtliche Kandidat, ja der große Favorit, an dem die Jury nicht vorbeikommen würde, hat sich aus den 20 Konkurrenten um den Goldenen Löwen nicht herauskristallisiert. Es gibt stattdessen einige Produktionen, die durchaus auszeichnungswürdig wären und dabei so unterschiedlich sind wie der ganze Wettbewerb dieses Jahres.

Mit Emir Kusturicas Regie-Comeback "On the Milky Road" und Lav Diaz' vierstündigem Drama "The Women Who Left" könnten heute zwar noch zwei Wettbewerbsfilme auf den letzten Metern alles auf den Kopf stellen. Bis dahin hoch im Kurs, zumindest wenn man nach dem Kritikerspiegel geht, stehen Beiträge wie Stephane Brizés Guy-de-Maupassant-Adaption "Une Vie" oder der argentinische "El Cuidadano Illustre". Wie ein Literaturnobelpreisträger nach Jahrzehnten zum Besuch in sein Heimatdorf zurückkehrt und nicht nur Bewunderung erfährt, schildert dieser Film mit einer Balance aus Nachdenklichkeit und leiserem Humor.

Abgesehen davon gehören in den engeren Kritikerlieblingskreis einige amerikanische Beiträge, die ohnehin die Konkurrenz dominierten. Gleich die Eröffnung war stark mit Damien Chazelles bittersüßem Musical "La La Land", einem hinreißenden Rückgriff auf das alte, klassische Hollywood.

Finale der 73. Internationalen Filmfestspiele Die 73. Internationalen Filmfestspiele von Venedig enden morgen Abend mit der Preisverleihung im Sala Grande auf dem Lido. Über den Hauptpreis, den Goldenen Löwen, und weitere Auszeichnungen entscheidet in diesem Jahr eine neunköpfige Jury unter Vorsitz des britischen Regisseurs Sam Mendes ("American Beauty", "Spectre"). Zu den weiteren Jury-Mitgliedern des Jahrgangs gehört neben Künstlerin Laurie Anderson und Filmemacher Joshua Oppenheimer auch die deutsche Schauspielerin Nina Hoss ("Barbara").

Stilbewusster Tom Ford

Modedesigner Tom Ford hingegen ging nach dem grandiosen Drama "A Single Man" zum zweiten Mal seinen Regieambitionen nach und schickte in "Nocturnal Animals" Amy Adams und Jake Gyllenhaal durch eine spannende Thrillerhölle. Über mehrere aufgesplitterte Erzählebenen hinweg führte er mit ausgeprägtem Stilbewusstsein ins abgeschiedene Texas und in die Kunstwelt von Los Angeles.

Womöglich hat die Jury aber auch ein Faible für die obskureren Werke, wenngleich die unter den Kritikern nicht sonderlich viele Fans fanden: Ana Lily Amirpours Film "The Bad Batch" etwa, der von einer jungen Frau erzählt, die in einer Gesellschaft der Ausgestoßenen und in den Fängen von Kannibalen in der texanischen Wüste landet. Zwar können die visuellen Einfälle und der geniale Einsatz von Popsongs wie "All That She Wants" von Ace Of Base darin nicht immer das magere Storyskelett kaschieren. Dennoch erzeugt die Regisseurin ("A Girl Walks Home Alone At Night") mit ihrer eigenwilligen Verquickung von Western-Thriller, B-Movie-Lovestory und Endzeitwüstenfilm mit erhöhten Popkultur-Infusionen eine bildstarke Zerrspiegelung der USA und des amerikanischen Traums, wie man sie so noch nicht gesehen hat.

Will die Jury eher gewichtigere Themen als Genrefilme auszeichnen, könnte auch Andreij Konchalovskys Holocaust-Drama "Paradise" in die engere Wahl kommen, eine ungewöhnliche Kombination aus Liebesgeschichte und Schilderung der KZ-Gräuel mit metaphysischem Einschlag in außergewöhnlichen, klaren Schwarzweißbildern. Vielleicht bekommt die Russin Julia Vysotskaya für ihr intensives, präzises Spiel in dem Film aber auch den Preis als beste Darstellerin? Sollte ihr nicht etwa die deutsche Schauspielerin Paula Beer zuvorkommen, die mit einem zurückhaltend nuancierten Auftritt im Erster-Weltkrieg-Versöhnungsdrama "Frantz" von Francois Ozon überzeugte. . .

Vorausgesetzt, die Wahl fällt nicht auf die ganz offensichtliche Kandidatin: Natalie Portman verausgabt sich in Pablo Larraínes umjubeltem Bio-Pic "Jackie" über die frühere US-Präsidentengattin Jackie Kennedy in den Tagen rund um das Attentat in Dallas; allerdings kann sie die ambitionierte Anstrengung trotz all der Vielseitigkeit nicht immer verbergen. Jean-Paul Belmondo muss keiner Jury gefallen und mit niemandem konkurrieren, um einen venezianischen Löwen mit nach Hause zu nehmen. Der 83-jährige Haudegen und Altstar des französischen Kinos, der in Klassikern wie "Außer Atem" oder "Der Profi" mitspielte, bekam in Venedig bereits gestern den Ehren-Löwen für sein Lebenswerk.