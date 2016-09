Bis auf weiteres unsterblich

Eine Zigarette befeuert in Bodo Kirchhoffs Roman "Widerfahrnis" den Gang der Handlung: Zwei Menschen im Rentenalter verlieben sich heftig ineinander - bis ein Flüchtlingsmädchen jäh in die Altersidylle hereinbricht. © dpa

Bodo Kirchhoffs Figuren werden allmählich älter. Nach dem verrenteten Redakteur im letzten Roman erleben wir nun den Ruheständler Reither. Seinen literarischen Kleinverlag hat er aufgelöst, der Großstadt den Rücken gekehrt und sich auf dem Land in eine Wohnanlage für wohlhabende Alleinstehende eingekauft. Hier ist alles bestens eingerichtet für komfortables Älterwerden: Er kann aus der Distanz eines Allgäuer Tals die Dinge ihren Lauf nehmen lassen, in Seelenruhe lesen und still für sich das allenthalben sich ausbreitende schlechte Deutsch verbessern, das er seinen Autoren nie hätte durchgehen lassen.

Genuss ohne Reue

Und dann steht eines Abends unter einem Vorwand eine Nachbarin vor der Tür, wird auf eine Zigarette hereingebeten - und Reithers Seelenruhe ist dahin. Vordergründig verbindet ihn mit dieser Leonie Palm der ökonomische Status: So wie er seinen Verlag, hat sie einen Hutladen aufgegeben. Man versteht sich, auch weil man gemeinsam quer liegt zur Gegenwart. Zum Zeichen ihrer Unzeitgemäßheit frönen sie beide exzessiv dem Laster des Rauchens. (Die Literatur, da es auf sie nicht mehr so ankommt, kann sich leisten, was im Film längst verpönt ist.)

Schriftsteller Bodo Kirchhoff Bodo Kirchhoff wurde 1948 in Hamburg geboren. Er besuchte ein christliches Internat, studierte Pädagogik und Psychologie in Frankfurt. Kirchhoff wurde mit einer Arbeit über den französsichen Psychoanalytiker Jacques Lacan und den Begriff des Widerstands promoviert. 1979 hatte er seine erste Veröffentlichung im Suhrkamp Verlag, wo 1990 auch sein Roman "Infanta" erschien, der sehr erfolgreich war. Seit 2001 ist Kirchhoff Autor der Frankfurter Verlagsanstalt. Der Autor, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern, lebt in Deutschland und am Gardasee in Italien, wo er mit seiner Frau Kurse für Kreatives Schreiben gibt. In seinen Büchern spielen Fragen der Intimität eine große Rolle - die Bedingungen von Lust und Begierde und wie sie sich sprachlich fassen lassen. Kirchhoff erhielt einige Auszeichnungen, u. a. den Rheingau-Literaturpreis und die Carl-Zuckmayer-Medaille. tog

Für den Leser ist es ein Genuss ohne Reue, wie Bodo Kirchhoff die Assoziationsmöglichkeiten nutzt, die mit dem Anzünden und Abbrennen von Zigaretten verbunden sind: als Geste, die über eine Verlegenheit hinweghilft, als Vorwand für eine Denkpause, als Zigarette danach - oder anstatt.

An diesem Abend liegen jedenfalls Leichtsinn und Verführung in der rau(s)chgeschwängerten Luft. Nach etlichen Zigaretten und ein paar Gläsern Wein beschließt man eine nächtliche Spritztour (auch so ein Wort, das Reither aus jedem Manuskript gestrichen hätte). Eigentlich will man nur über einem nahegelegenen Alpensee die Sonne aufgehen sehen. Aber auf dieser Fahrt in dem kleinen Coupé der Hutmacherin stellt sich intime Nähe ein, die Worte (und erst die Gedanken!) bestätigen und befeuern einander, bald steht man an der Mautstelle zur Brenner-Autobahn. "Alles erschien jetzt ganz einfach, als müsste er bloß fahren und fahren, und das Ziel würde sich von allein ergeben."

So fahren sie dann nach Italien: an Verona vorbei, die Adria hinunter, dann auf Sizilien zu. Die Fahrt wird für beide auch zu einer Reise in ihre Vergangenheit. Erinnerungen an verpasste Gelegenheiten ziehen vorbei, Selbstzweifel und Schuldgefühle. Was sie einander erzählen, ist bei aller Leichtigkeit des Tons manchmal fast eine Beichte.

Verlassene und verlorene Menschen kommen darin vor und schwere Versäumnisse. Sie sind eben "zwei, die Pleite gemacht haben", nicht nur in wirtschaftlichem Sinn. Und die jetzt von der Ahnung immer weiter nach Süden getrieben werden, einander vielleicht derjenige Mensch werden zu können, mit dem man noch einmal auf den Zug des Lebens aufspringt. "Bis auf weiteres unsterblich" sein zu können, ist die euphorische Modalität dieses Gefühls; die andere ist die nicht zu bannende Furcht, dass etwas Unvorhersehbares passieren könnte, Verlust oder Tod - ein "Widerfahrnis" eben (auch so ein Wort, das Reither schon auf seine lexikalische Verlustliste gesetzt hatte).

In Catania dann kommt es zu einem Widerfahrnis - in Gestalt eines sprachlosen Mädchens in einem roten Kleiderfetzen - ein Flüchtlingskind offenbar, das sich ihnen anschließt und die wackelige Zweisamkeit aus der Balance bringt.

Bemerkenswert dezent lässt Bodo Kirchhoff das Flüchtlings-Thema anklingen, nicht aus Aktualitätssucht, vielmehr als Einbruch der Wirklichkeit in eine mögliche Liebes-Geschichte, die vielversprechend ihren Lauf nimmt und ins Stolpern kommt. Am Ende steht Reither, wie schon so oft in seinem Leben, als derjenige da, der den Menschen in seiner Nähe verkannt und den Sprung ins Leben verpasst hat.

Das alles liest sich in Kirchhoffs kunstvollem Parlando wie immer sehr angenehm, beinah schon süffig. Aber Vorsicht! So wie die durchaus touristisch gesehenen Sizilien-Szenen überschattet werden von der Flüchtlings-Not, so ist diese Liebesgeschichte grundiert von Verfehlung, Verlust und Vergeblichkeit. Da bleibt Bodo Kirchhoff sich treu - auf konstant hohem Erzählniveau.