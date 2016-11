Bühnenhelden ohne Bezug zur Gegenwart

Da hängt er nun, der feige Tor, im blutbesudelten Nachthemd. Hängt im schwarz gähnenden Bühnenrund, verstoßen und erhaben zugleich, und redet, nein, jammert, heult und krampft um sein Leben. Denn er, Prinz Friedrich von Homburg, will nicht sterben. Will lieber Glück und Liebe entsagen, als sich dem Richterspruch des Kriegsgerichts zu ergeben. Und doch wird es ihn brechen, das Gesetz, und ihn zu einem besseren Krieger und vermutlich öderen Zeitgenossen machen.

Denn er widersetzte sich dem Befehl, als er sich ins Schlachtgetümmel von Fehrbellin stürzte - und die Schweden in die Flucht schlug. Als er stolz in Berlin einzieht, erwartet ihn jedoch kein Heldenruhm, sondern das Todesurteil durch den Kurfürsten von Brandenburg.

Im Schauspiel Frankfurt hat Michael Thalheimer Heinrich von Kleists letztes Drama inszeniert, und dafür Felix Rech in das Nachthemd des impulsiven Eigenbrötlers gesteckt. Stier starrt er anfangs in den Saal, presst ein Wort aus den Tiefen seines Leibes hervor, wieder und wieder: "Sieg! Sieg! Sieg!". Ein weltfremder, selbstverliebter Zappler ist dieser Prinz.

Nur formbewusstes Handwerk

Seit 2009 inszeniert Thalheimer hier, und bei ihm wähnt man die Kleist'schen Sprachschönheiten im Vorfeld bestens aufgehoben, ist er doch ein Regisseur, der zwar gern Klassiker von jedwedem Beiwerk befreit, ja skelettiert, der aber auch sehr genau ihrer Sprache lauscht. Doch was erzählt uns der "Prinz Friedrich von Homburg", diese Geschichte einer Unterwerfung, in der die Staatsmacht einem Eigensinnigen mit brutalen Erziehungsmaßnahmen die Flausen austreibt, über unsere Gegenwart? Thalheimer übergeht diese Frage elegant, indem er sich formbewusst auf sein Handwerk verlässt und seine Inszenierung in einen Theatergottesdienst verwandelt. Sakral mutet hier alles an: Die hohe Leere des Raumes, aus dessen dunkler Tiefe die Schauspieler auftreten, nach vorn, ins Schlaglicht der Vorderbühne. Die Musik von Bert Wrede, die die himmlischen Chöre aus "Odyssee 2001" zitiert. Es ist, als würde hier eine bereits bekannte Liturgie vollzogen. Es ist, als zitiere der Regisseur sich selbst - in den Tänzchen des Prinzenträumers etwa, in denen die entgleitenden Körper früherer Thalheimer-Inszenierungen anklingen. Oder in den blutbesudelten Kostümen, die nichts erklären.

Im Irrgarten der Selbstverweise zerfällt das Ensemble sichtlich. Felix Rechs Prinz bleibt reichlich blass. Wolfgang Michael als Kurfürst presst und schmatzt seine Sätze so gleichbleibend temperiert heraus, als habe das alles nichts mit ihm zu tun. Und Corinna Kirchhoffs Kurfürstin ist ganz gebeugte Kreatur. Welch großes Glück dagegen ist Yohanna Schwertfeger als Prinzessin Natalie von Oranien, die tatsächlich mit der Sprache ringt und als Einzige die gewaltige Fallhöhe des Dramas spürbar macht. Retten kann sie den Abend leider nicht.