Berlin (dpa) - Der Tote-Hosen-Sänger Campino (54) und das Bundesjugendorchester mit dem Dirigenten Alexander Shelley bekommen einen Echo-Klassik für die Neueinspielung von «Peter und der Wolf». In der Aufnahme hatte Campino die Rolle des Erzählers übernommen.

Die Multimedia-Produktion des musikalischen Märchens von Sergej Prokofjew war unter dem Titel «Peter und der Wolf in Hollywood» zum 80. Geburtstag des Originals erschienen, teilte die Deutsche Phono-Akademie am Mittwoch mit.

Der Preis wird am 9. Oktober bei einer Gala in Berlin überreicht. Das ZDF überträgt die Verleihung mit Moderator Thomas Gottschalk ab 22.00 Uhr. Zu den Preisträgern gehören in diesem Jahr die Sänger Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Philippe Jaroussky, die Pianistin Khatia Buniatishvili, der Klarinettist Martin Fröst und das Ensemble German Brass.