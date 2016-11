Das Ende einer Durststrecke

Im modernen Musikgeschäft sind acht Jahre eine schier endlose Zeit. Und eine, in der sich viele Metallica-Fans gefragt haben, ob da noch etwas kommt. Ob den großen alten Herren des Speed & Thrash vielleicht die Ideen ausgehen oder ob sie ihrem Sound mit Anfang 50 schlichtweg entwachsen sind? Die Antwort ist ein klares Nein.

Was war das für ein befremdendes Gefühl, Lars Ulrich bei der Trauerfeier von Motörhead-Unikum Lemmy mit weißem Rauschebart zu sehen - oder bei den Studioimpressionen auf youtube mit eingefallenen Wangen, tiefen Augenringen und lichtem Scheitel - während Bandkollege James Hetfield deutlich an Gewicht zugelegt hat und Gitarrist Kirk Hammett mit grauer Matte glänzt. Die Helden unserer Jugend, so wird einem schlagartig bewusst, sind alt geworden - oder zumindest älter, als man je für möglich gehalten hätte. Eben gesetzte Familienväter Anfang 50 mit geräumigen Eigenheimen, umfangreichen Auto-, Motorrad- und Kunstsammlungen sowie einem strikten Ernährungsplan. Da stellt sich die Frage: Haben die noch die nötige Aggressivität und Wut, um richtig zu rocken?

Zumal die Band aus San Francisco in den letzten Jahren nicht gerade wenig getan hat, um ihre Fans zu polarisieren. Angefangen bei "Lulu", der Kollaboration mit dem mittlerweile verstorbenen Journalistenschreck Lou Reed, die für blankes Entsetzen sorgte, über endlose Tourneen mit immer neuen Programmschwerpunkten bis hin zu einem Konzertfilm, den nun wirklich keiner brauchte - Metallica waren allgegenwärtig, aber schienen doch orientierungslos und vor allem unfähig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nämlich vernünftige, neue Songs zu schreiben.

Die Formation Metallica Von der Gründungsformation aus dem Jahr 1981 sind heute noch Sänger James Hetfield (53) und Drummer Lars Ulrich (52) bei Metallica. Leadgitarrist Kirk Hammett (53) beerbte 1983 Dave Mustaine, seit 2003 spielt Robert Trujillo (51, Suicidal Tendencies) Bass. Metallicas zehntes Studioalbum "Death Magnetic" knüpft musikalisch an die Trash-Metal-Anfänge der Band an, die spätestens 1991 mit dem über 22 Millionen Mal verkauften "schwarzen Album" zur kommerziell erfolgreichsten Rockband der Gegenwart wurde. Zur Stilvielfalt sagte James Hetfield 2008 lachend im Interview: "Ich schätze, bei uns kannst du unterschiedliche Alben auflegen und sagen: ,Wow, die sind schon ziemlich anders.' Aber im nächsten Atemzug wirst du hoffentlich auch sagen: ,Hmmm, das ist doch Metallica'." rcl

Verlust der Aufnahme

Erste Sessions mit Rick Rubin verliefen Ende 2011 im Sand, weil sie - so Ulrich - "wie eine Fortsetzung von ´Death Magnetic´ klangen" und keine frischen Impulse aufwiesen.

Dann verlor Gitarrist Kirk Hammett sein Handy, auf dem er über 250 Riff- und Songideen gespeichert hatte. "Ich weiß bis heute nicht, wo das Teil abgeblieben ist", gibt er zu Protokoll. "Ich war am Boden zerstört. Vor allem über meine Dummheit: Ich bin nicht einmal auf den Gedanken gekommen, ein Backup anzufertigen - und das bei so einer wichtigen Sache. Das Schlimme ist, dass ich mich an das Meiste nicht mehr erinnern kann. Es ist einfach weg - wahrscheinlich für immer."

Was auch erklären dürfte, warum Hammett keine Songwriter-Credits für das Material bekommt, das es letztlich auf "Hardwired... To Self-Destruct" geschafft hat: Zwölf Stücke mit einer Gesamtspielzeit von über 80 Minuten, verteilt auf zwei CDs. Und - als Deluxe Edition - mit einer Bonus-CD, die Live-Tracks und Coverversionen enthält. Etwa von Ronnie James Dio, Deep Purple oder Iron Maiden -gleichberechtigt neben Metallica-Klassikern, die man im April 2016 beim Record Store Day in San Francisco gespielt hat.

"Wir haben lange überlegt, was wir als Extra-Material verwenden sollen", so Ulrich. "Und wir fanden, die Covers der letzten beiden Tourneen wären das Passende - eben, um den Fans ein schönes Souvenir zu liefern, während sie gleichzeitig die neuen Metallica erleben."

Vordergründige Aggression

Ein Kollektiv, das diesmal ohne renommierten Produzenten auskommt, lediglich die Dienste von Tontechniker Greg Fidelman in Anspruch nimmt und musikalisch ganz klar Richtung Endachtziger, also zurück zu "...And Justice For All", tendiert. Mit vordergründiger Aggressivität und Härte, viel Speed-Metal und Thrash, aber auch tollen Melodien und coolen Songstrukturen.

"Es hat etwas Jugendliches und Wütendes", so Hammett. "Sprich: Es klingt nicht nach alten Männern, die nur so tun als ob, sondern die es wirklich ernst meinen." Und die lyrisch über Ruhm, Drogenmissbrauch, Lemmys legendären "Murder One"-Bassverstärker und den Nihilismus der modernen Welt sinnieren. "Da läuft so viel falsch, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll", so Ulrich. "Nur: Man darf den Kopf nicht in den Sand stecken und das komplett ignorieren."

Ein Indiz dafür, dass Metallica zwar älter und reifer geworden sind, aber nichts von ihrer Angriffslust, ihrer direkten Wortwahl und ihrem bissigen Humor verloren haben. Der Albumtitel spricht Bände...