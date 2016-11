Das Leben ist eine große Theaterbühne

Auch dieses Watteau-Bild (um 1717) ist im Städel zu sehen. © Monique Vermeulen AHM

Die junge Frau liegt auf einem Sofa. Sie trägt nur einen dünnen Morgenmantel, darunter einen Unterrock und ein Hemd, das jedoch ihre Brust nicht bedeckt. Aber Sinnlichkeit verströmt nicht der Körper, sondern die fein hervorgehobene Kleidung, ihre Stoffe und Verzierungen. Damit umging der Künstler geschickt seinen Schwachpunkt. Der Quereinsteiger war in der Anatomie nicht gut ausgebildet und hatte große Probleme, einen nackten menschlichen Körper zu zeichnen.

Trotz dieser Quälerei genoss Antoine Watteau (1684-1721) die gelöste, freie Stimmung beim Aktzeichnen. Der mit ihm befreundete Comte de Caylus hatte in verschiedenen Vierteln von Paris mehrere Zimmer angemietet, damit er und Watteau ungestört nach Modellen zeichnen konnten. Der sonst immer bescheiden und schüchtern, oft kränklich und düster wirkende Watteau blühte dabei regelrecht auf und wurde, wie Caylus notierte, fast zu einer der arkadischen Figuren seiner Gemälde.

Furioser Meister

Watteau, der Maler großer Feste, soll das Zeichnen mehr geschätzt haben als seine Bilder? Diese bisher weniger bekannte Seite des Künstlers beleuchtet nun das Frankfurter Städel an 50 Zeichnungen und sechs Gemälden. Keine große, dafür aber repräsentative Schau im Hinblick auf die heute nachweisbaren 670 Blätter. So ergibt sich ein klares Bild des furiosen Zeichners, der die Kreide mit ihrem weichen, spontanen Strich bevorzugte.

Diese Unmittelbarkeit ist kaum in ein Gemälde zu übertragen. Doch Watteau gelang es mit seinem berühmtesten Werk, der "Einschiffung nach Kythera". Das Städel besitzt die früheste von drei Varianten, 1709-12 angelegt wie eine Theaterbühne. Eine Gruppe junger Menschen hat sich am Ufer versammelt und will zur Liebes-Insel im Hintergrund. Der Maler aber verbindet die Figuren miteinander durch kleine Gesten und Bewegungen.

Figur steht im Mittelpunkt

Damit begründete Watteau die neue Bildgattung der "Fêtes galantes", bei denen sich junge Menschen in Landschaftsparks treffen, um die Natur zu bewundern, sich zu unterhalten oder zu musizieren. Fast könnte man meinen, ein Theaterstück würde in einer idealisierten Natur aufgeführt. So wurde Watteau zum großen Anreger des bald folgenden Rokoko-Stils.

Bei ihm drehte sich alles nur um die Figur. Mit dem Rötelstift zeichnete er Gesicht, Schultern, Hände und Füße; mit weißer und schwarzer Kreide die Kleidung und die Figurenumrisse. Watteau setzte die drei Farbkreiden so virtuos neben- und übereinander, dass sie eine verblüffend malerische Wirkung entfalten. Gut sichtbar wird das am Brustbild einer versonnen dreinblickenden Frau. Watteau ließ seine Modelle sich immer frei bewegen und wählte dann spontan ihre Haltungen aus.

Ohnehin sind es die Blicke und Bewegungen, die Gesten, Gefühle und Gedanken, die er munter zwischen den Figuren aufblitzen lässt. Seine berühmte Drei-Kreiden-Technik zeigt aber auch das Schimmern der erlesensten Seidenstoffe, sie bauscht die Kleider und damit die Figuren plastisch auf. Das Malen von Stoffen schien Watteau allemal leichter zu fallen als das Wiedergeben des hüllenlosen Menschen.