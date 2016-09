„Den Freunden ein Lied singen“

Grenzgänger, der nach Relevanz sucht: Sven Helbig. © Weingart

Es ist, wann immer ein Grenzgänger wie Sven Helbig neue Musik vorlegt, eine Gratwanderung: Gelingt der Akt, zwischen anspruchsvoller komponierter Musik und - im weitesten Sinne - Popkultur zu vermitteln? Im Falle von "I eat the sun and drink the rain" weitgehend, was nicht selbstverständlich ist, wenn man die Besetzung sieht: Chor trifft auf Elektronik. Was er will, sucht und tut - darüber spricht Helbig mit unserer Zeitung.

Herr Helbig, welche Ambition steckt hinter dem Album "I eat the sun and drink the rain"?

Sven Helbig: Die Sehnsucht der Menschen nach unendlichem Dasein, nach Überwindung ihrer Grenzen. Grenzen lösen sich auf in Beziehungen, in Religion und Sehnsuchtszuständen. Mich interessiert dieser Kern des Menschlichen. Im Moment gibt es keine einheitliche Meinung darüber, was das überhaupt ist.

Sven Helbig Sven Helbig: 1968 in Eisenhüttenstadt geboren, in Dresden lebend, gehört er zu einer Generation, für die Grenzen zwischen klassischer Orchesterwelt, experimenteller Kunst und Popmusik nicht existieren. Er komponiert zum einen Werke, tourt aber auch solo mit elektronischer Musik. Helbigs Musik: In Solo-Konzerten zerlegt er seine Kompositionen radikal und lässt sie aus elektronischen Clustern neu entstehen. Er ist "Composer in Residence" in Weimar, lehrt an der Universität Leipzig und der Nationaluniversität San Martin, Buenos Aires. Das Album: "I eat the sun and drink the rain". (Edel). dms

Aber Ihre gibt's, und die interessiert hier. Ist es Sehnsucht, die unseren Kern ausmacht?

Helbig: Sie ist ein prägender Teil. Sie formt unsere Kultur, unseren Alltag.

Glaubt man den Klängen Ihres Albums, so denkt man, das Ziel dieser Sehnsucht sei ein anderes Jahrhundert. Ist - musikalisch gesehen - die Zukunft die Vergangenheit?

Helbig: Nein. Die musikalische Sehnsucht betrifft nicht das vergangene Jahrhundert, aber in der Vergangenheit verlorengegangene Musizierformen, die ganz gut in die Zeit passen würden. Die Weiterentwicklung traditioneller Musik gibt es in Deutschland nicht mehr. "Abendglühen" könnte etwa ein Volkslied sein. Es mag sein, dass hier ein Stück Zukunft in der Vergangenheit liegt.

Ihr Thema ist der Mensch in Zeiten digitaler Entfremdung. Setzen Sie deswegen auf Konfrontation von Ur-Modernem, der Elektronik, mit Ur-Menschlichem, der Stimme?

Helbig: Richtig. Die Elektronics bilden eine Art zeitlichen Bühnenraum, in dem das eigentliche, zeitlose Stück spielt. Ich beschreibe zehn Suchen nach Erlösung und Grenzerweiterung. Im "Kyrie" der vorchristliche Ruf nach Erlösung, im "Agnus Dei" die Auflösung im Glaube, im "L'infinito" die Unendlichkeit in der atheistischen Innenschau, im "Ich geh' dir nach" die Selbstauflösung in der Liebe und im namensgebenden Stück "Como el sol" die Einheit mit allen anderen Lebensformen. Diese Themen sind alt, aber vor dem Hintergrund unseres digitalen Alltages werden sie oberflächlicher gedacht.

Stilistisch bewegen Sie sich da zwischen Alter Musik, Max Reger und György Ligeti. Und doch klingt alles irgendwie stilistisch homogen. Liegt das an diesem Bühnenraum, oder ist da noch etwas anderes?

Helbig: Ich mag Alte Musik sehr. William Byrd und Orlando di Lasso höre ich sehr gern. Reger und Ligeti sowieso. Ich habe eine Sprache gesucht, die von dieser Musik geprägt ist, sich aber aus deren Genregrenzen herausbewegen kann. Mir liegen immer Menschen am Herzen, die außerhalb der klassischen Musiktradition leben. Ich weiß nicht, ob das gelungen ist ...

... ist es, aber gerade mit den elektronischen Klangräumen entsteht da etwas wabernd Spirituelles. Bisweilen werden Sie sich wohl den Vorwurf anhören müssen, Sie bewegten sich gefährlich an der Grenze zu Esoterik oder gar Kitsch ...

Helbig: ... ich arbeite an der Musik, bis sie dem entspricht, was ich am Beginn gesucht habe. Dabei fließen alle musikalischen Erfahrungen und das umrissene Thema ineinander. Hoffentlich gibt es dann ein Publikum, das sich von dem entstandenen musikalischen Dialekt angesprochen fühlt. Gegen spirituelle Nuancen habe ich nichts einzuwenden.

Ihre Musik hätte etwas mit Arvo Pärt zu tun, liest man bisweilen. Pärt hat irgendwann entdeckt, dass ihm ein einziger schön gespielter Ton reicht. Gibt es bei Ihnen auch ein solches Initialerlebnis?

Helbig: In meiner New Yorker Zeit bin ich immer in den Club "Cafe Wha" gegangen. Da trafen sich fast nur Schwarze zum "Open Microphon". Die Band spielte. Jeder konnte seinen Lieblingssong singen. Spirituals, Standards, Popsongs. Was mich begeistert und verändert hat, war die Einheit von Bühne und Publikum. Alles schien ein Organismus mit demselben Blut zu sein. Die musikalische Qualität war nur eine höhere Konzentration der Umgebung. Alles war ein Rausch, unendlich befriedigend, fast von sakraler Schönheit.

Und das legte sich auf Ihr Schaffen?

Helbig: Ja, ich hatte damals gerade ein Streichquartett in Zwölftontechnik begonnen. Ich habe es nie wieder angerührt. Ich möchte keine Musik mehr für mich oder für Musikliebhaber machen, sondern etwas verdichten, was auf der Straße zu Hause ist.

Aber auch wenn Ihre Musik nicht kompliziert ist oder schwer zu verstehen - mit der Straße hat sie trotzdem nur wenig zu tun ...

Helbig: Mit Straße meinte ich das Leben außerhalb der Klangräume, in denen wir Musiker uns bewegen. Es gibt Musik, die musikalische Vorübung braucht. Mich interessiert das als Hörer, aber als Komponist suche ich etwas Unmittelbares, Einfaches.

Weil Sie nach gesellschaftlicher Relevanz suchen, etwas erreichen oder gar verändern möchten?

Helbig: Um Relevanz und Veränderung geht es grundsätzlich immer, aber ich würde hier von der Musik allein nicht zu viel erwarten. Wir haben da im 20. Jahrhundert enttäuschende Erfahrungen gemacht. In Argentinien nimmt der Musiker die Gitarre und singt seinen Freunden ein Lied. Es gibt zwei Arten: die vom Fluss und die von den Bergen. Die komplexeren Vorgänge ergeben sich dann daraus. Ich mag meinen Freunden ein Lied singen. Dafür bin ich da.