Der Fotograf als Denker hinter der Kamera

Ansichten eines Weltkünstlers: Jeff Wall mit zwei seiner charakteristischen Fotoarbeiten, aufgenommen 2014 im Kunsthaus in Bregenz.

Wenn man seine Arbeiten betrachtet, die Ruhe und Konzentration registriert, die von ihnen ausgehen und die sie selbst ja voraussetzen, dann versteht man umso besser, warum der kanadische Künstler Jeff Wall nicht lange an der Düsseldorfer Kunstakademie geblieben ist. Dort war er 1999 zum Nachfolger Bernd Bechers an die "Künstlerklasse für Fotografie" berufen worden, doch als ein abgewiesener Student ihn mit der Schusswaffe bedrohte, um die Aufnahme an die renommierte Hochschule zu erzwingen, legte er sein Amt rasch wieder nieder.

Da geht es im Atelier doch geruhsamer zu, und auch die vielen Aufsätze, die auf Jeff Walls Konto gehen, wollen ja mit der nötigen Ruhe ersonnen und ausformuliert werden, denn auch das ist eine Besonderheit des Mannes aus Vancouver, der heute 70 wird: Er hat viel über die Bedeutung der Fotografie für die moderne Kunst und ihr Verständnis geschrieben. Man hat ihn deshalb als "Denker hinter der Kamera" bezeichnet.

Das genannte Verhältnis ist übrigens geradewegs sein zentrales Thema auch im Kunstschaffen selbst. Wall arrangiert und inszeniert seine fotografischen Szenen genau, und immer wieder nimmt er Bezug auf wichtige Werke der Kunstgeschichte, besonders der Malerei. Mit Malerei hat Wall auch angefangen, wandte sich dann aber der Fotografie zu, die ihn der technischen Möglichkeiten wegen faszinierte. Seine inszenierten Fotografien, stets in großem Format in Leuchtkästen präsentiert, sind ihm ein Mittel, um das zeitgenössische Leben zu "malen". Meistens wirkt alles wie ein spontaner Schnappschuss - und ist doch immer sorgfältigst arrangiert.

Wall, einer der bekanntesten und einflussreichsten Künstler der Gegenwart, hat sich übrigens auch mehrfach von Edouard Manet inspirieren lassen. Deshalb passt es auch, dass die Mannheimer Kunsthalle ihm ihre erste große Sonderausstellung im Museumsneubau widmen wird. Die retrospektiv angelegte Schau soll im Frühjahr 2018 eröffnet werden - und natürlich wird dabei auch Manets großartige "Erschießung" eine Rolle spielen. tog