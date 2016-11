Der grau gewordene Schelm

War stets kritisch, in Ost und West: Jubilar Wolf Biermann. © dpa

Sein Leben hat er als einen "Schelmenroman" bezeichnet, sich selbst als ein "grau gewordenes Kind". Im Unterschied zu seinen künstlerischen Ahnen - Francois Villon, Heinrich Heine und Bert Brecht -wurde Wolf Biermanns Lebensweg schon durch die Muttermilch vorgegeben. Das "Halbjüdlein, der Mischling ersten Grades", wie die Terminologie der Nazis seine Herkunft stigmatisierte, hat die Abwesenheit des in Auschwitz ermordeten Vaters mythisiert - einerseits zu einem Grundkummer, andererseits zu "schwarzem Glück", aus dem sich die Widerständigkeit Biermanns entwickelte, der heute 80 wird.

Es sind vor allem die ersten drei Kapitel seiner jetzt veröffentlichten Autobiografie, die in ihrer intensiven Erzählweise fesseln. Das Kind wächst in einer kommunistischen Hamburger Proletarierfamilie auf, erlebt den Vater nur einmal als Vierjähriger bei einem kurzen Besuch im Gefängnis aus der Nähe. Aus den Fetzen der Erinnerung formt sich eine Bilderkette, in der die Gestalt der Mutter als eine plebejische Mutter Courage immer deutlicher den Vordergrund beherrscht. Die kleine Familie mit Mutter Emma und Oma Meume überlebt, wird nach Bayern evakuiert, kehrt nach dem Krieg ins zerstörte Hamburg zurück - auch der Glaube an den Kommunismus überlebt. Schulschwach macht der 16-Jährige rüber in die DDR - ohne die Mutter, aber mit ihrem Segen.

Streit mit den Genossen

Wolf Biermann Als Karl Wolf Biermann wurde der deutscher Liedermacher und Lyriker am 15. November 1936 in Hamburg geboren. Sein Vater, ein kommunistischer, jüdischer Arbeiter, war Widerstandskämpfer und wurde 1943 im KZ Auschwitz ermordet. Wolf Biermann siedelte 1953 aus politischer Überzeugung in die DDR, studierte zuerst Politik, wurde dann aber von 1955 bis 1957 Regieassistent beim Berliner Ensemble im Theater am Schiffbauerdamm. Ab 1960 veröffentlichte er erste Lieder und Gedichte - und wurde zum Kritiker der SED und der DDR. 1965 verhängte sie ein Auftritts- und Publikationsverbot. 1976 wurde ihm eine Wiedereinreise aus der Bundesrepublik nach einer zuvor genehmigten Konzerttour verweigert, und er wurde ausgebürgert. Seine Ausbürgerung löste in Ost- und Westdeutschland Proteste aus. Wolf Biermann: Warte nicht auf bessre Zeiten. Autobiografie. Ullstein. 576 Seiten, 28 Euro. rcl

Er bekommt einen Platz im Internat und schon nach der ersten Woche Streit mit den neuen Genossen in der FDJ. Anlass ist ein blondes Mädchen, das sich weigert, aus der Jungen Gemeinde der Evangelischen Kirche auszutreten und deswegen gemaßregelt wird. Scharfsinnig erkennt der Neuzugang aus dem Westen: Das ist nicht der Kommunismus, für den ich mich einsetzen wollte. Diese Erfahrung wird seine künftige Haltung gegenüber Staat und Partei in der DDR bestimmen, in der er zur Symbolfigur des Widerstands gegen die SED-Diktatur wurde. Er hat dafür mit dem Rausschmiss aus dem Arbeiter- und Bauernparadies bezahlt, womit er, wie man nachlesen kann, nicht gerechnet hatte.

Wie einer zu dem wurde, der er jetzt ist - das erfahren wir in jenem Biermann eigenen leicht pathetischen Tonfall, der durch Ironie und Selbstironie immer wieder gebrochen wird. Daraus wird eine stilistische Melange aus Narzissmus, auch Hybris, auch Selbstgerechtigkeit. Gewiss, auch ein Talent fürs Theater, das die Brecht-Witwe Helene Weigel fördert, indem sie den Ökonomie-Studenten als Regieassistent mit Kleindarsteller-Verpflichtung beim Berliner Ensemble unterbringt.

Aber Biermann ist eben nur äußerlich ein bisschen klein geraten. Er dichtet und singt zur Gitarre - Politisches, Aufmüpfiges, auch Liebeslieder. Und hat Erfolg. Die immer Recht habende Partei fühlt sich auf den Schlips getreten - und nimmt Übel.

Aber Stephan Hermlin, Honecker-Freund und Staatspoet, hält Biermann für ein "großes Talent". Von nun an wird Biermann in der DDR und langsam auch im Westen berühmt. Wiederholt legt er sich mit der SED an, er steht zwischen Mikrofon und Maulkorb. Eigentlich wollte er doch Kommunist werden und seinen Vater rächen. Aber daraus wird nichts - oder doch?

Der "treue Verräter"

Biermann tauscht einfach die Antipoden aus - und bezeichnet sich schließlich als "treuen Verräter" und "tapferen Renegat". Denn auch die neue Lage verlangt ihm mehr als nur ein Quäntchen Mut ab. Irgendwann ist dann doch das Tischtuch zwischen Biermann und der Partei zerschnitten. Man will ihn loswerden. Er wird von der Stasi belauert. Biermann führt Tagebuch, bis heute mehr als 200 Bände. In der Ostberliner Chausseestraße besucht ihn die Hautevolee der politisch-kritischen Sangeskunst: Joan Baez, Allan Ginsburg, der Poet der Beat-Generation, der laut Biermann noch "ich-besessener" sei als er selbst, was etwas heißen will. Auch Rudi Dutschke sitzt am Tisch.

Doch im Westen sind nicht alle seiner Meinung. Für viele der Linken ist er jetzt ein Abweichler von der rechten Lehre. Das macht ihm zu schaffen, vor allem nach der Ausbürgerung, als er vom sicheren Terrain aus "die verdorbenen Greise im Wandlitzer Ghetto" - die Spitzen von Staat und Partei - beschimpft. Biermann muss das aushalten, leidet - und ist sich im Nachhinein nicht immer sicher, ob seine Position die richtige ist. Mitunter bedauert er seinen "hochmütigen Stumpfsinn", "leichtsinnig und leichtsinnlich" sei er gewesen. Ja, auch das Thema "Biermann und die Frauen" kommt vor. Die Weltgeschichte - für Biermann eine Familiengeschichte. Seinen inzwischen zehn Kindern wollte er diese Geschichte erzählen.

Das und noch mehr ist ihm mit seiner Autobiografie gelungen - 80 Jahre Leben und Überleben in drei Deutschlands: von West nach Ost und zurück.