Der Mensch am Abgrund

Francis Bacons Ölgemälde "Nach Muybridge - Frau, eine Schale Wasser leerend, und gelähmtes Kind auf allen vieren" aus dem Jahr 1965 ist eine Studie der menschlichen Figur in Bewegung. © Hogers & Versluys/Stedelijk Museum Amsterdam

Ein Gemälde von Francis Bacon zu betrachten, das ist in den seltensten Fällen ein ästhetischer Hochgenuss. Hat das Schöne seit Picassos "Demoiselles d'Avignon" als hinreichende Kategorie der Kunst ausgedient, so drängt sich bei dem Briten eher noch der Gedanke auf, es habe sich stillschweigend aus dem Staub gemacht. Denn bei aller Faszination, die von Bacons Gemälden ausgeht - nicht ästhetisches Wohlgefallen ist die Wirkung seiner Malerei, sondern diffuses Unbehagen.

Woher aber rührt dieses Unbehagen? Womöglich von der Empfindung des Entzugs. Zum einen entziehen sich uns die Figuren - durch ihren exzentrischen Habitus und einen Malstil, der sie bisweilen bis ins Monströse deformiert. Nicht selten meint man Fleischklumpen anstelle menschlicher Figuren vor sich zu sehen. Zum anderen entziehen sich uns durch Verzerrung der Perspektive aber auch die Räume, in denen Bacon seine Figuren verortet. Eine Verunklärung der Position der Figur im Raum, ja, der Situation als solcher ist die Folge.

Aus Zusammenhang gelöst

Zur Francis-Bacon-Schau Öffnungszeiten: Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 30. Bis 8. Januar 2017, Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr. Francis Bacon (1909-1992) gilt als einer der teuersten Künstler der Welt. 2013 wurde sein Triptychon "Three Studies of Lucian Freud" von 1969 für 142,4 Millionen Dollar versteigert und war damit das bis dahin teuerste verkaufte Gemälde. Zeitlebens malte er gegenständlich, seine zentralen Themen waren die menschliche Figur und Gewalt.

Nicht selten hat man bei Bacon so das Gefühl, seine Bilder zögen einem den Boden unter den Füßen weg. Selbstverständlich ist genau dies Bacons Intention. Und natürlich ist der diese Empfindung auslösende Entzug von Figur und Raum selbst schon eine Bildaussage; womöglich gar die zentrale. Geht es bei Bacon doch nicht allein um eine Neudefinition des Verhältnisses von Figur, Raum und Betrachter. Es geht um die Herauslösung der Figur aus allen gewohnten und bekannten Zusammenhängen; am Ende um einen völlig neuen Blick auf den Menschen.

Galt das Interesse bei Bacon bisher vor allem seinen Figuren, so lenkt eine Ausstellung jetzt erstmals die Aufmerksamkeit auf die Darstellung des Raums in seinen Bildern. Wie gestaltet Bacon Räume, wie verankert oder verortet er die Figur darin, fragt die Staatsgalerie Stuttgart in "Francis Bacon - Unsichtbare Räume". Gezeigt werden mehr als 40 großformatige Bilder und eine Reihe von Zeichnungen; daneben Archivmaterial sowie Farbaufnahmen von Bacons Atelier, das im chaotischen Durcheinander ans Domizil eines Messies denken lässt.

Bereits "Cruzifixion" von 1933 entzieht uns die Figur und verunklärt ihre Stellung im Raum. Dieser Gekreuzigte gewinnt keinerlei physische Präsenz. Einem geisterhaften Schemen gleich hängt er am Kreuze - in einem nächtlichen Raum, der, lediglich durch drei Geraden angedeutet, zwischen Außenraum und Interieur oszilliert. Die Schemenhaftigkeit der Figur des "Kauernden Akts" von 1951 steigert sich in anderen Gemälden bis zur Auflösung der Figur. Nicht selten sperrt Bacon seine Figuren auch in Glaskuben ein. Die häufig perspektivisch verzerrten Rahmenkonstruktionen verunklären die Stellung der Figur im Raum mehr, als dass sie sie erhellten.

Enge Zimmer, dunkle Interieurs - malerisch drängt Bacon seine Figuren buchstäblich in die Ecke; der schreiende Schimpanse im einzigen Bild der Staatsgalerie sitzt in einem Käfig. So stellt sich bei Bacon oftmals das klaustrophobische Gefühl unentrinnbarer Situationen ein. Vielleicht beginnen seine Figuren deshalb zu schreien wie der Papst in einer Leihgabe der Kunsthalle Mannheim. Sinnbildlich scheint in diesen Bildern die Condition humaine auf, das existenzielle Ausgeliefertsein des Menschen, wie es seine räumliche Entsprechung in der Allansichtigkeit der Figur in einem Triptychon findet, die simultan in wechselnden Perspektiven gezeigt wird.

In den 1960er-Jahren wird der Käfig zur Bühne, die Darstellung der Figur zur Zurschaustellung. Bacon platziert die Figur - ausgesetzt den Blicken des Betrachters, dessen gemalter Schatten mitunter ins Bild fällt - auf Betten oder Stühlen, ja er bietet sie wie figürliche Plastiken auf Sockeln und Podesten dar. Oder er zieht Kreise um sie wie in einer Arena und lässt sie akrobatisch auf kreisrunden Gestängen balancieren. Eine Figur sitzt auf einer Schaukel, eine andere geisterhaft in der Luft; in einem Bild kippt der Raum nach vorn weg. Die Gefahr abzustürzen ist bei Bacon allgegenwärtig. Dasein - ein Abgrund, scheint das sagen zu wollen.