Der Stratege weist den Weg aus der Tiefe ans Licht

Heftige Klangballungen lösen sich in lichte Passagen auf. Doch es dauert lange, bis die Melodie erklingt - und dann auch noch mollgetönt: Heinrich Kaminski hat seine Toccata rund um dem Choral "Wie schön leucht' uns der Morgenstern" mit schroffen harmonischen Wechseln versehen.

Doch Markus Eichenlaub spielt sie an der Orgel des Speyerer Doms mit Bedacht und großzügiger Zeiteinteilung. Das kommt den komplex verdichteten Werken des 1946 verstorbenen Komponisten, der im Zentrum der Internationalen Musiktage im Dom zu Speyer steht, sehr zugute. Selbst in der halligen Akustik der Kathedrale lassen sich die klanglichen Verläufe gut nachvollziehen. Das Pathos kann sich am Ende gegen die chromatischen Sirenengesänge behaupten, die permanent zu Modulationen verlocken wollen.

Kaminskis an Reger gemahnende, sehr emotional wirkende Choralbearbeitungen kontrastiert der Domorganist mit den barocken Versionen Johann Sebastian Bachs. Doch es sind keine schmerzlichen Kontraste. Allerdings wirkt Bachs trioartige "Morgenstern"-Version gegen Kaminskis schwergewichtige Auslegung beinahe schlicht. Im flirrenden Funkeln der Begleitstimmen und dank der würdevollen Trompete im Cantus Firmus suggeriert Markus Eichenlaub dafür epiphanische Erlebnisse. Kaminskis "Vater unser im Himmelreich" lässt er hingegen wie hinter Nebel erscheinen, der sich erst allmählich lichtet.

Von der Posaune getragen

Kaminskis Bearbeitung des Chorals "Wir glauben alle an einen Gott" erhebt sich, von der Bass-Posaune emporgetragen, schwer aus der Tiefe. Der Organist weist ihm mit klarer Absicht den Weg ans Licht. Es sind dramatische Entwicklungen, die große Übersicht verlangen. An dieser Stelle wirkt Eichenlaubs Vortrag wie das Spiel eines Strategen. Bachs h-Moll-Präludium mit Fuge lässt der Organist auf Kaminskis "Meine Seele ist Stille" mit seiner fahl eingefärbten, tief empfundenen Spiritualität folgen. Eine Tonart, in der es bei Bach stets um alles geht, wie der Interpret mit majestätischem Ernst unterstreicht.