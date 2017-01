Des Meisters Enkel und Neuentdecker

Wieland Wagner. © K. Schörrer/dpa

Der Krieg und die Kunst - bei kaum einer Künstlerpersönlichkeit des 20. Jahrhunderts liegen die Antipoden der Zivilisation biografisch so eng beisammen wie bei Wieland Wagner. Heute vor 100 Jahren wurde er als ältester Sohn des Richard-Wagner-Sohnes Siegfried und dessen Frau Winifred in Bayreuth geboren.

Des Komponisten Enkel und - nach Genealogie der Festspieldynastie - der künftige Hausherr auf dem Grünen Hügel wurde in eine weltpolitische wie kulturpolitische Extremsituation hineingeboren. Schon vor dem Ersten Weltkrieg ging es im Sippenzirkus rund: Tante Isolde klagte gegen Oma Cosima, Vater Siegfried war aufgrund seiner halböffentlichen Homosexualität unter Erpresserdruck und der Kriegsbeginn verhinderte die Gründung einer geplanten "Festspielstiftung für das deutsche Volk", die in ähnlicher Form erst 60 Jahre später Wirklichkeit werden sollte. Die Inflation hatte alle Stiftungs- und Familienrücklagen verpuffen lassen, man bettelte um Kunstmittel - in den USA und bei Weimars Rechten. Als Wieland, dem die Geschwister Friedelind, Wolfgang und Verena folgten, sechs Jahre alt war, kam Besuch in den Familiensitz Wahnfried: Der junge Wagner-Verehrer Adolf Hitler besuchte des Meisters Grab und Wohnhaus - und gewann Freunde fürs Leben ...

Kunst zwischen den Kriegen

Gerade mal dreizehn Jahre alt, starben Wieland 1930 innerhalb eines Vierteljahres Vater Siegfried und die wirkmächtige Großmutter Cosima - der Einfluss der Hitler-Freundin Winifred und des mittlerweile privat zum "Onkel Wolfe", gewordenen Förderers stieg. Wieland, den es begabungsgemäß mehr zur Malerei und Fotografie als zur Musik und damit zu Bühnenbild und Ausstattung trieb, bekam von Hitler ein Auto, Verschonung vom Kriegseinsatz und Unterstützung in familiären und kunstpolitischen Belangen. 1937 schuf er sein erstes Bühnenbild für "Parsifal", für die "Kriegsfestspiele 1943" die Ausstattung zu den "Meistersingern von Nürnberg".

Vom Wahnsinn in Wahnfried, den er quasi mit der Muttermilch aufsog, glaubwürdig Abstand zu nehmen, ist sicherlich seine größte biografische Leistung, der nach dem Krieg - vielleicht gerade wegen der besonderen persönlichen Last der Vergangenheit - große künstlerische Leistungen folgten.

Mit seinem Bruder Wolfgang entrümpelte der seit 1941 mit seiner Schulfreundin Gertrud Reissinger verheiratete Vater von Iris, Wolf-Siegfried, Nike und Daphne den Hügel. Als Regietalent und Ausstatter von Graden wanderten Bärenfelle und gehörnte Germanen in den Fundus. Sein Nachkriegsgesellschaftsentwurf hieß Transparenz und Klarheit, als lichtdurchdrungener "Neu Bayreuther Stil" sollte er in die Theatergeschichte eingehen.

"Hier gilt's der Kunst" stand im Programmheft der 1951 wiederbegründeten Festspiele, denen sein Bruder als Kaufmännischer und er als Künstlerischer Leiter von nun an bis zu seinem frühen Tod am 17. Oktober 1966 vorstanden.

Doch nicht nur in Bayreuth feierte er Erfolge, er inszenierte Strauss, Gluck, Verdi und Orff - in halb Deutschland und in London, Wien oder Paris. Ihm, dem schweigsamen und bedrückten Einsichtigen, gelang es, das Werk seines Großvaters vom nationalistischen Mief der Kaiser- und Nazizeit zu befreien. Als Erfinder der Lichtregie brachte er buchstäblich Licht in des Meisters Sache - und offenbarte die Psychologie des Menschlichen in seiner Musik. Dass sich die Festspiele mit einem Gedenken zum 50 Todestag 2016 schwertaten, ist beschämend. Dass sie es 2017 zu seinem 100. Geburtstag vorhaben, lässt hoffen.