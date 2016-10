Die Abenteuer der Nachbarn

Die Niederlande sind nicht mehr die liberale Idylle von einst: Autor Tommy Wieringa im Garten seines Hauses. © Fabian Busch

Eigentlich ist das ganze Land ein Wagnis. Ein Viertel davon liegt unter dem Meeresspiegel, die Menschen leben mit dem Wasser und kämpfen dagegen. Tommy Wieringa kann es von seinem Haus nördlich von Amsterdam aus sehen: "Früher war das ein See", sagt er und zeigt auf die weitläufige Weide vor seinem Garten. Aber der Blick auf die Heimat ist immer ein anderer als der von außen. "Hier erlebt man keine Abenteuer", sagt er.

Die Niederlande und Flandern präsentieren sich in diesem Jahr als Gastländer auf der Frankfurter Buchmesse. Das mag weniger aufregend klingen als die vorigen Ehrengäste Indonesien und Island. Aber wo kein Platz ist für Urwald und Vulkane, da ist Platz für Menschen. Das gibt auch Wieringa zu: "Abenteuer entstehen hier zwischen Menschen. Da prallt man aufeinander."

Bewegendes Flüchtlingsdrama

Flandern und die Niederlande in Frankfurt Flandern (der nördliche Teil Belgiens, in dem ein niederländischer Dialekt gesprochen wird) und die Niederlande sind in diesem Jahr Gastländer der Frankfurter Buchmesse. Die künstlerische Leitung hat der belgische Kinder- und Jugendbuchautor Bart Moeyaert. In diesem Jahr sind rund 380 Bücher aus und über Flandern und die Niederlande neu auf Deutsch erschienen, davon 230 literarische Neuübersetzungen. Laut Buchmesse ein Rekordwert für ein Gastland. Die Buchmesse findet vom 19. bis 23. Oktober statt, am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Oktober, ist sie auch für Privatbesucher geöffnet. Rund 70 flämische und niederländische Schriftsteller treten in Frankfurt auf. Tommy Wieringa ist in der Sendung "Bücherherbst" von Deutschlandradio Kultur zu Gast, die am 22. Oktober, 12.15 Uhr, in Halle 3.1 aufgenommen wird. Saskia de Coster (Bild) liest am selben Tag ab 14 Uhr im Lesezelt Agora. fab (Bild: Johan Jacobs)

2005 hat der 49-Jährige mit seinem Erfolgsroman "Joe Speedboot" einen modernen Klassiker veröffentlicht. Inzwischen ist in Deutschland auch die Übersetzung seines Romans "Dies sind die Namen" erschienen. Geschrieben hat er ihn schon 2012, aber das Thema könnte 2016 kaum passender sein. Sieben Flüchtlinge, Opfer von Menschenschleppern, ziehen durch die Steppe, wissen nicht mehr, wohin sie laufen. Trotzdem gehen sie weiter. Denn, so sagt es einer von ihnen, als die Gruppe eine Stadt erreicht: "Alles war besser als dazubleiben."

Den Anstoß fand Wieringa in der Zeitung. Ein kurzer Text über Flüchtlinge, die von Schleppern in der Ukraine aus dem Auto geworfen wurden und nicht wussten, in welchem Land sie sich befanden. "Für mich war das eine unvorstellbar traurige Ode an die Boshaftigkeit."

Die Flüchtlinge stoßen in seinem Roman auf Ablehnung, als sie eine Stadt erreichen. Eine Parallele zum Europa von heute? Die Niederlande waren jahrhundertelang ein religiöser Vielvölkerstaat, Toleranz ist eine Grundfeste des Landes. Aber nicht nur der Rechtspopulist Geert Wilders steht für einen Wertewandel in einem Teil der Bevölkerung, der vom Fremden wenig wissen will. "Die Niederlande haben ein Problem damit, Menschen zu integrieren, die nicht ursprünglich von hier sind", findet Wieringa.

Er erzählt in bildgewaltiger, kräftiger Sprache. In den Niederlanden, wo man sprachliche Nüchternheit pflegt, hat man ihn schon der "Schönschreiberei" bezichtigt. Ein Vorwurf, der ihn wütend macht. "Weil ich auf meine Sätze achte? Was für ein Quatsch!"

Im zweiten Gastland Flandern muss sich Wieringa solcher Kritik kaum aussetzen. Kulturell muss sich das niederländischsprachige Belgien nicht hinter dem großen Nachbarn verstecken. Auch wenn die Situation vertrackt ist.

Sprache als Grenze

"Mitten durch unser Land verläuft eine Grenze, die ganz Europa teilt", erklärt Saskia de Coster. Sie meint die Grenze zwischen dem germanischen und dem romanischen Kulturraum, beide treffen in Belgien aufeinander. Im Frühjahr ist De Costers Roman "Wir und Ich" in Deutschland erschienen. Ins Französische, immerhin die Muttersprache von fast 40 Prozent ihrer Landsleute südlich der Sprachgrenze, sind ihre Romane bisher nicht übersetzt worden. De Coster, die schwarzen Haare nach hinten gekämmt und die Augen dunkel geschminkt, könnte auch Sängerin einer Rockband sein. Aber sie schreibt Romane von tiefsinniger Leichtigkeit, seziert die Macken des Menschen, ganz ohne ihre Figuren bloßzustellen.

In "Wir und Ich" folgt die 40-Jährige der wohlhabenden Familie Vandersanden. Mutter, Vater, Tochter - ausgestattet mit allem, was sich andere wünschen, und doch jeder auf seine Art unglücklich. Die Mutter kämmt die Fransen ihrer teuren Teppiche, um sich zu beruhigen. Erst ein Schicksalsschlag verschafft ihrem Leben so etwas wie einen Aufbruch. Für De Coster ist klar: Glücklich sind die Menschen, die sich auf Veränderungen einlassen.

Die Belgier sind ein kreatives, manchmal anarchisches Volk. Schönschreiberei wäre dort kein Vorwurf. Das ist aber nicht der einzige Unterschied zwischen den Gastländern. Es gibt noch die Gardinenfrage. Die Niederländer sind bekannt für ihre großen, oft unverhüllten Fenster. Vielleicht ein Überbleibsel des auf Transparenz und Rechtschaffenheit bedachten Calvinismus. Vielleicht aber auch Ausdruck der Bereitschaft, zu zeigen, was man hat. In Belgien sei das anders, sagt Saskia de Coster. "Bei uns gilt: Gardinen dicht!" Das Haus ist die intime Festung der Familie. Deshalb sei es so interessant, hinter die Fassade zu schauen. Schließlich kann auch das ein Abenteuer sein.