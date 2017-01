Die Richtigen getroffen

Berge von Briefen, Postkarten, große und kleine Umschläge in Weiß und Braun - das Postfach der "MM"-Kulturredaktion kam in den vergangenen Wochen mehrfach an die Kapazitätsgrenze. Mehr als 500 Papiereinsendungen erreichten uns zwischen den Weihnachtstagen und dem 7. Januar, dem Einsendeschluss für das "MM"-Theaterrätsel. Mindestens genauso viele kamen nochmals auf digitalem Weg, als E-Mail, in die Redaktion. Mehr als 1000 Zeitungsleser suchten zwischen dem 10. Dezember und Heiligabend nach den zwölf richtigen Antworten und dem Lösungswort: "Lichterglanz". Drei Gewinner stehen nun fest. Diese zu erreichen, das ist manchmal gar nicht so einfach.

Eine kaputte Telefonleitung

Da muss der Rätsel-Sieger, das Ehepaar Hurst aus Mannheim-Seckenheim, schon mal persönlich aufgesucht werden. Mechthild und Peter Hurst waren nach der Ziehung schlichtweg telefonisch nicht zu erreichen. Eine falsche Telefonnummer? Waren die Gewinner im Urlaub? Dieses Rätsels Lösung ist simpler: Mechthild und Peter Hurst hatten Probleme mit ihrem Telefonanschluss. Leicht überrumpelt aufgrund des spontanen Besuchs, war die Freude über den ersten Platz und den damit verbundenen Theaterbesuch und das Essen mit dem Weltstar Franz Mazura, Kulturchef Stefan M. Dettlinger und Theaterkritiker Ralf-Carl Langhals umso größer. Im Gespräch mit den Siegern wird deutlich: Der Preis geht an die Richtigen. "Wir haben ein Abonnement für das Nationaltheater", erzählt Peter Hurst freudestrahlend. "Seit über zwanzig Jahren", ergänzt seine ebenfalls glückliche Frau Mechthild, die das Antwortkärtchen über die Feiertage ausgefüllt hatte. Wenn das Ehepaar eine Frage nicht sofort wusste, dann halfen der Jubiläumsband "200 Jahre Nationaltheater Mannheim" oder das Internet.

Gewinner und Preise 1. Preis: Mechthild und Paul Hurst aus Mannheim-Seckenheim gewinnen einen Theaterbesuch mit Franz Mazura inklusive eines gemeinsamen Essens. 2. Preis: Renate Kohl aus Mannheim-Rheinau gewinnt einen Rundflug über die Region mit "MM"-Chefredakteur Dirk Lübke am Steuer. 3. Preis: Heike Kayser aus Viernheim gewinnt ein Weinpräsent, das "MM"-Kulturchef Stefan M. Dettlinger überreichen wird.

Auch der zweite Platz, der einstündige Rundflug mit "MM"-Chefredakteur Dirk Lübke, überrascht die Gewinnerin. "Ach du liebe Zeit", Renate Kohl aus Mannheim-Rheinau ist zunächst sprachlos. Die Dame ist durchaus flugerfahren, wie sie zugibt. Nach Sardinien, Rom, Kroatien und Sizilien sei sie bereits geflogen, "über die Region aber noch nie", erklärt sie voller Vorfreude. Ein genaues Ziel, das sie aus der Luft sehen wolle, hat sie noch nicht, nur die Bitte: "Gutes Wetter".

Mann und Technik als Hilfe

Heike Kayser aus Viernheim, die Gewinnerin des dritten Platzes, hat beim Anruf aus der Redaktion noch die Einkäufe in der Hand und bittet um einen Rückruf. Beim zweiten Telefongespräch gibt sie zu: "Alles ist mir nicht eingefallen", und ergänzt lachend: "Aber wozu hat man Google". Auf den Besuch des "MM"- Kulturchefs freut sie sich. Als Fan großer Bauwerke wie der Oper in Sydney, die sie und ihr Mann bereits besucht haben, wolle sie sich mit dem Kulturredakteur über dessen Besuch der Elbphilharmonie austauschen - das sei ihr nächstes Reiseziel.