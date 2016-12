Die Rührung weicht dem Showeffekt

Deutschland hat wieder einmal ein Supertalent gefunden. Es ist, obwohl sie es verdient hätte, nicht die "Mannheimer Schule 2.0". Leider. Es ist eine Britin, die auf Mallorca lebt: die 28-jährige Sängerin Angel Valentine Flukes. Flukes ist gewiss eine Kandidatin, die den Sieg verdient hat. Sie hat mit Céline Dions "Think Twice" sängerische Professionalität bewiesen und mit ihrer Stimme den Mainstream deutschen Geschmacks bedient (28,11 Prozent der Anrufer). Und sie verbindet Schein und Sein auf geradezu perfekte Weise, vereint sie doch die zentralen Komponenten für medialen Erfolg: Schönheit und Begabung, wobei die Frage, was Superbegabung ist, immer noch leer im Raum hängt und der lapidare Titel des amerikanischen Vorbilds, "Got Talent", präziser greift: Talent haben.

Schönheit und Begabung. Schein und Sein. Das ist nicht einfach so dahergeschwätzt. Juror Bruce Darnell (59) betonte in der von Daniel Hartwich locker moderierten RTL-Castingshows Flukes "schönen Beine", den wohlgeformten Körper und die "Starquality", Victoria Swarovski (23, "Du siehst gut aus") schloss sich in aller Schlichtheit an, nur Dieter Bohlen (62) hob - beleidigend für die Zunft - auf die Musik ab: "Ich hab' noch niemanden gehört, der so geil singt!"

Herzenssache für Millionen

Dass es auf der Bühne gespielter Authentizität ein pädagogisches Projekt wie die "Mannheimer Schule 2.0" überhaupt ins Finale schafft, ist da eine Sensation. Wohl deshalb ist auch die Enttäuschung, es nicht unter die letzten Fünf geschafft zu haben, minimal. "Wir sind superglücklich, dass wir hier dabei waren", sagte Streetdancer Mr. Quick alias David Kwiek nach der Show auf der Bühne der RTL-Studios in Köln dieser Zeitung. Und die 14 Streicher, unter Federführung des Kurpfälzischen Kammerorchesters (KKO) spielend, sind sich mit der stellvertretenden Geschäftsführerin Gabriele Gefäller einig: "Es ist toll, mit dieser Herzenssache ein Millionenpublikum erreicht zu haben."

Hatten Mr. Quick und das KKO in der Qualifizierungsrunde noch auf Überraschung und die witzige Kollision eher sortenreiner Klassik mit Streetdance gesetzt, so stand im Finale ein Show-Act an, wie er in den Mannheimer Schulen wohl kaum umzusetzen sein wird.

Sein und Schein. Die Rührung, Verve und Witzigkeit aus der Qualifikation machten im Finale einem Wow-Effekt Platz. Er entstand, weil Spurenelemente etwa aus Beethovens Tatata-Tah oder Vivaldis "Vier Jahreszeiten" von DJ Zacharias Zschenderlein (von der Pop-Akademie) zum Rock-Pop-Techno-Amalgam im handelsüblichen Vierviertel-Beat herunter geschmolzen wurden. Zusammen mit der gigantischen Videoprojektion wurde von Beginn an auf Überwältigung am TV-Bildschirm gesetzt. Was folgte, war aber emotionale Abkühlung.

Es ist nun müßig, darüber spekulieren, ob die 180 Sekunden währende "reine Lehre", wie sie an den Real- und Werkrealschulen tatsächlich praktiziert wird, besser - weil authentischer - rübergekommen wäre als das austauschbarere, aufgepimpte Update 2.1, das Bohlen immerhin einen "klassischen Fall von geil" nannte. In jedem Fall traf Darnells Mantra ("Ich finde die Nummer einfach lustig") nicht mehr so recht zu. Denn das Lustige resultierte zuvor ja gerade aus dem Kontrast des Intimen, Fragilen und possierlich Eleganten der klassischen Musik mit einem Tanzstil, der seine Ursprünge nicht an den Höfen von Königen und Fürsten hat, sondern eher in New Yorker Hinterhöfen der Bronx oder Brooklyns.

Wie gesagt: Die Mannheimer haben nur gewonnen, ihr soziokulturelles Anliegen, klassische Musik "unters junge Volk" zu bringen, wird sicherlich einen Boom auslösen (und Nachahmer finden). Sowohl Mr. Quick als auch das KKO werden profitieren, so dass Bohlens Aufruf für 2017 irgendwie stimmt: Bewerbt euch, sonst verschleudert ihr euer Talent im stillen Kämmerlein, wo ihr doch Millionen bewegen könntet (auch wenn er mit dem Nachsatz, "je mehr Deutsche kommen, desto weniger Ausländer müssen kommen", allenfalls supertalentierten Patrioten einen Dienst erwies).

Nicht nur dies stimmt versöhnlich. Dass in den bislang zehn Ausgaben der Castingshow überdimensional viele Sänger (7) gewonnen haben, hat seine Gründe: Die menschliche Stimme bleibt bei der Emotionalisierung einfach unschlagbar. Dass mit Flukes wieder eine gute Sängerin gewonnen hat, die das komplexe Handwerk beherrscht, scheint am Ende wesentlich überzeugender, als wenn es die fackelschwingenden Stephanie & Dan, die "Schlangenfrau" Alina Ruppel oder die gewiss auch beeindruckenden Trampolinspringer Gebrüder Scholl geworden wären. Einzig der übergewichtige Thomas Stieben hatte mit Xavier Naidoos "Kleinem Lied" den Sieg vor Augen. Reichte hier das Schein-Potenzial nicht?

Ohnehin: Zur Sendung gehört auch, möglichst wenig Inhalt groß erscheinen zu lassen und fast vier Stunden Sendezeit zu bestreiten. Dass da mehr möglich wäre - es ist ein Mantra der Kritiker, ähnlich den Lobeshymnen der Juroren mit ihrem toll, geil, super, schön und Weltniveau: Da bleibt für kommendes Jahr nur eins: The Show must go on! (dms)