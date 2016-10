Die scheue Stille mit der scharfen Feder

Sensibel, wortgewandt und stark: Elfriede Jelinek. © Roland Schlager/dpa

Die Wahrheit spricht nicht. In Elfriede Jelineks beim Festival "Offene Welt 2015" im Ludwigshafener Pfalzbau gastierenden Stück "Das schweigende Mädchen" wurde der Münchner-Prozess um die NSU-Attentate mit sakraler Inbrunst und schwarzem Sarkasmus zelebriert wie ein Hochamt des Grauens. Man kann sich vorstellen, was da aufeinanderprallt, wenn die geschliffenen Wortspiele der Nobelpreisträgerin 2004, dieser nimmer versiegende Quell des sich Äußerns und Wutgreinens, auf Beate Zschäpe trifft, die schlicht schweigt.

Wie immer verwebt Jelinek, die heute 70 Jahre alt wird, darin genialisch Gerichtsakten und Medienberichte zu einer bitterbösen Polemik, die um das Nichtwissen wabert und freilich auf das Verstehen-Wollen zielt. Sie, die 1946 in wohlsituierte Verhältnisse in der Steiermark geboren wurde, litt schon in der katholischen Klosterschule - bis zum psychischen Zusammenbruch - unter den restriktiven Verhältnissen.

Das sollte ein Leben lang so bleiben. Zuerst, so schien es, wollte sie dagegen ihre Stimme mit der Musik erheben. Am Wiener Konservatorium studierte das musikalische Kind Orgel, Klavier, Flöte und Komposition, doch allmählich erschien ihr die Theaterwissenschaft für gesellschaftliche Auflehnung geeigneter. Und Jelinek schrieb sich frei, auch aus massiven seelischen Krisen.

Wortgewalt und Tiefgang

Ihre Wortgewalt wird zurecht gefürchtet, ihre endlosen Verbalkaskaden ohne Punkt und Komma, ihre - heute postdramatische Textflächen genannte - Gesellschaftskritik ist ein lautmalerisches wie scharfes Schwert. Ihrem tönenden Rausch an Worten, Einsichten und Anklagen kann man sich nur mit offenem Mund staunend ergeben.

Und wie leider fast immer, wenn intelligente Frauen am Werke sind, folgt die Häme: Von der labilen Emanze, über ihre Frisur, vom linksintellektuellen Stammtischgelaber wird schwadroniert, während "Elfi" immer erfolgreicher wird und die Anerkennung mit dem Nobelpreis der Herrenwelt Schaum vor den Mund treibt.

Harsche literarische Antworten

1983 sezierte sie mit ihrem Roman "Die Klavierspielerin" eine mehr als schwierige Mutter-Tochter-Beziehung und rechnete 1985 in "Burgtheater" mit der österreichischen NS-Vergangenheitsbewältigung ab. "Von nichts kommt nichts", subsumiert Elfriede Jelinek in ihrer als "Wirtschaftskomödie" deklarierten Textfläche "Die Kontrakte des Kaufmanns" (2009) die Wehklagen geprellter Kleinanleger. In Ihrem "Sportstück" (1998) legte sie sich mit der martialisch-chauvinstischen Welt des Sports an, in "Raststätte oder Sie machens alle" (1994) machte sie der Menschheit der Jetztzeit auch die sexuelle Erfüllung als kollektiven Glückskonsens madig. Sie rechnet mit der Lust ebenso rigoros ab wie in "Die Schutzbefohlenen" (2014) mit westlichem Gutmenschentum und verlogener Flüchtlingspolitik.

Jelinek sieht genau hin, gibt (fast) keine Interviews und gilt in der Literatur- wie Theaterbranche sowie an ihren Wohnorten München und Wien als scheu. Doch sie spricht durchaus zu ihren Lesern, via Internet im Chat auf ihrer Homepage oder in Programmheften, doch auf Podiumsdiskussionen, Dichterlesungen, Verlagsmarketing und Nobelpreisverleihungen hat sie keine Lust. Ihre Energie und Lebenszeit nutzt sie stattdessen lieber für Gerechtes, Kluges und Hintergründiges. Sie schreibt und bleibt. So weit muss man es erst mal bringen.