Die Zeiten ändern sich

Er kommt aus der Folktradition: Bob Dylan 1969 in ländlicher Idylle. © Elliot Landy

"aretha / glitzernde jukebox-königin der hymne & er der zerfloß in der trunkenen wunde der transfusion und sich forttragen ließ von den süßen klängen & ausrief ich grüße dich oh großer einziger el dorado taumel & geschundener persönlicher gott"- das ist der Anfang von "Tarantel" ("Tarantula!, 1966), Bob Dylans einzigem Buch, das man als Roman verstehen könnte. Ins Deutsche übertragen übrigens vom 2012 verstorbenen Mannheimer Bukowski-Übersetzer Carl Weissner. Dieses halbvergessene, offensichtlich der Beat-Literatur à la "Howl!" oder "Naked Lunch" verpflichtete Werk ist ganz sicher nicht der Grund, warum Bob Dylan am Donnerstag als erster Rockmusiker von der Schwedischen Akademie in Stockholm der Literaturnobelpreis zugesprochen wurde. Genau so wenig wie der kunstvoll geschriebene erste Band seiner Autobiografie von 2004.

Der wohl bedeutendste Songwriter aller Zeiten erhält den wichtigsten Literaturpreis "für seine poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition". Er sei ein großartiger Dichter, sagte die Chefin der Schwedischen Akademie, Sara Danius. Der 75-Jährige habe "den Status einer Ikone" und erfinde sich immer wieder neu, begründete die Jury ihre Wahl. "Sein Einfluss auf die zeitgenössische Musik ist tiefgreifend."

Sprachgebrauch geprägt

Bob Dylan Als Robert Zimmerman 1941 in Minnesota geboren, wurde Bob Dylan mit Songs wie "Blowin' in The Wind" (1963) zur Ikone der US-Folk- und Friedensbewegung. Dylan entzog sich aber politischer Vereinnahmung. 1965 vollzog er den Wechsel zur Rockmusik ("Like A Rolling Stone") und schrieb drogenbeeinflusste surreale Texte. "Blonde On Blonde" (1966) gilt als Meisterwerk jener Ära. 1967/68 überraschte er mit einer Hinwendung zu archaischem Folk und Country. Mit dem Meilenstein-Album "Blood On The Tracks" (1975) thematisierte er das Ende seiner Ehe. Die 80er und frühen 90er Jahre waren eine Zeit künstlerischer Krisen, die er erst mit "Time Out Of Mind" (1997) überwand. Diese Platte markiert den Beginn eines in der Popmusik singulären Alterswerks, in dem Dylan textlich wie musikalisch die Folk- und Blues-Tradition aktualisiert.

Zum Thema Genau der Richtige

Das ist unstrittig, weshalb die Entscheidung eine gewaltige Euphoriewelle auslöste. Sie wurde aber auch vielfach kritisiert, vornehmlich aus dem herkömmlichen Literaturbetrieb. Dazu hat Dylan wie so oft in einem seiner bedeutendsten Songs, die häufig unseren Sprachgebrauch prägen, kurz und bündig alles gesagt: "The Times They Are A-Changin'" - die Zeiten ändern sich.

Der Ausgezeichnete hat von der großen Ehre allenfalls aus den Medien erfahren: Er ist wie immer auf "Never ending Tour" und hatte am Donnerstag ein Konzert in Las Vegas vor der Brust und war auch für die Schwedische Akademie nicht zu erreichen. Bis Redaktionsschluss gab es daher auch keine Reaktion von "His Bobness", nicht einmal auf seiner Homepage. Man darf gespannt sein, ob der auf der Bühne wortkarge Sänger, der nur noch alle paar Jahre vereinzelt ein Interview gibt, überhaupt etwas zu dem "Vorfall" von sich gibt.

Sein Biograf Heinrich Detering merkte anlässlich des 75. Geburtstags der Rock-Legende am 24. Mai nicht zu Unrecht an, dass der Nobelpreis gar keine Auswirkung mehr auf Dylans Status haben könne: "Nicht dass er ihn nicht verdient hätte, aber er braucht ihn nicht mehr. Er hat alle erdenklichen Auszeichnungen und allen erdenklichen Ruhm eingeheimst", sagte der Göttinger Literaturwissenschaftler.

Mit Dylan, der unter seinen zahllosen Auszeichnungen auch den Pulitzer-Preis für "lyrische Kompositionen von außerordentlicher poetischer Kraft" aufreihen kann, wird zum ersten Mal seit der Autorin Toni Morrison 1993 wieder ein US-Amerikaner Literaturnobelpreisträger. Ein weiter Weg für einen "Messias der Gegenkultur", der zur Ikone von Friedens- und Bürgerrechtsbewegungen nicht nur in den USA wurde - obwohl er diese Rolle nie haben wollte, wie er in seiner Biografie betont.

Aber abgesehen von seiner politischen, musikalischen und allgemein kulturellen Bedeutung - auch rein literarisch kann man Bob Dylan die Qualität für den Nobelpreis nicht absprechen; zumindest, wenn man mehr von ihm kennt als die noch recht einfach gehaltenen Folk-Songs von Anfang der 60er Jahre à la "Blowin' In The Wind". Viele seiner Texte rechtfertigen bis heute den Einsatz des gesamten literaturwissenschaftlichen Instrumentariums. Übrigens unabhängig von der Musik, was die Tatsache belegt, dass sie in unterschiedlichsten Arrangements und Stilistiken enorme Wirkung entfalten - von der Adele-Ballade bis zum Jimi-Hendrix-Gitarrenfeuerwerk.

Mit symbolistischer Song-Lyrik à la "Desolation Row" setzte Dylan im Lauf der 60er selbst die Beatles und die Stones in Zugzwang, wie John Lennon einmal eingestand. Ohne den furiosen Text von "Like A Rolling Stone", in vielen Abstimmungen der "größte Rocksong überhaupt", wäre ein Wolfgang Niedecken nach eigener Aussage nie auf die Idee gekommen, Songs zu schreiben.

Spätestens Mitte der 60er Jahre reichte es nicht mehr aus, mehr oder weniger gut erzählte Junge-trifft-Mädchen-Geschichten daherzuträllern, damit Sänger etwas zu singen haben. Songtexte mussten sich nicht mehr nur halbwegs reimen, nach Dylan brauchten sie Botschaft, Bildlichkeit, ihren eigenen Rhythmus, um ernst genommen zu werden. So wurde der Text halbwegs gleichberechtigt mit Musik und Performance - die Trias der Popmusik hatte keine Schlagseite mehr. Und das beeinflusst im Prinzip jeden halbwegs anspruchsvollen Songwriter bis heute. Dylan hat Literatur im Pop möglich gemacht - welcher zeitgenössische Literat kann so viel Einfluss und Wirkungsmacht für sich beanspruchen?