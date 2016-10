Ein farbenfrohes Fantasieland voller Sinnesreize

Verführerische Naturbilder: Eine Aufnahme aus Laure Prouvosts Video "Into All That Is Here" (2015), das in Frankfurt zu sehen ist.

So gut ging es dem Museumsbesucher noch nie. Sofort nach dem Betreten des Museums kümmert sich eine Aufsicht um ihn, bietet Tee oder Kaffee an und bittet darum, Platz zu nehmen im Reisebüro. Denn das Frankfurter MMK 3, ein Ableger des Museums für Moderne Kunst (MMK) schräg gegenüber dem Haupthaus, hat eingangs ein fiktives Reisebüro eingerichtet, um auf die Fantasien der 37-jährigen Laure Prouvost einzustimmen.

Freilich stillt sie die Sehnsucht nach dem Unbekannten nicht mit Reisen in ferne Länder, sondern mit ungewohnten Blicken auf Dinge, die sich überall im Reisebüro verbergen. Nach diesem Vorspiel schickt die Französin, die seit geraumer Zeit in London lebt, den Besucher in die Schau, über einige steile Treppen hinauf und gleich wieder hinunter. Er soll eintauchen in die chaotische Rauminstallation, die vor ihm liegt - etwas anderes bleibt ihm auch gar nicht übrig, abgesehen vom fluchtartigen Verlassen des Museums.

Kreatives Chaos

Auf dem Boden ist allerlei Gerümpel verstreut, vom Ast bis zum Zaun; dazwischen überall klebrige Flüssigkeiten, oft auch Blumenerde oder defekte Smartphones. Mühsam umrundet man all diese Dinge, die später wieder in fünf teils neuen, teils älteren Videos auftauchen. Die laufen einzeln auf großen, über den Raum verteilten Leinwänden. Der wichtigste Film ist "Wantee" von 2013, für den Prouvost prompt den britischen Turner-Preis erhielt, eine der renommiertesten Auszeichnungen für zeitgenössische Kunst.

In dem knapp 15-minütigen Video erzählt Prouvost von ihrem Großvater, einem angeblich berühmten Künstler, der einen Tunnel graben wollte von Europa nach Afrika. Doch eines Tages kommt er von den Grabungen nicht zur gewohnten Teezeit zurück. So nimmt sich die Großmutter der Kunstwerke an und funktioniert sie um. Ein Gemälde etwa dient fortan als Serviertablett - und wir sollen daraus lernen, viel offener auf Dinge zu schauen, abseits ihrer banalen Funktionen. Allemal besser als alle Rollenbilder, Werte- und Ordnungssysteme sind fantastische Vorstellungen von der Welt, meint Prouvost.

So strickt die Geschichtenerzählerin munter weiter an ihren furiosen Fantasien, flotten Erfindungen und frechen Lügen. Eine Handlung gibt es nicht, eher eine fast beliebig anmutende Kette von betörenden Bildern. Prouvost setzt die Verführungskraft von Bildern gezielt ein. Auffällig sind ihre zahllosen direkten und indirekten sexuellen Anspielungen, von wippenden Hüften bis zu sich bestäubenden Blüten. Der Körper spielt also eine große Rolle in den Filmen, deren suggestivem Sog man sich kaum entziehen kann.

Doch bevor man in Prouvosts Filmen vollends versinkt, zieht einen eine Aufsicht beiseite und flüstert, dass eine nahe Tür sich öffnen lasse zum Dommuseum eine Etage tiefer. In der kleinen Schatzkammer werden rare Objekte aus Frankfurter Kirchen gehütet. Erst vor diesen mittelalterlichen Reliquien und ihren einstigen Wundern versteht man Prouvosts bizarre Ideen, die der religiösen Glaubenswelt mitunter erstaunlich nahe sind.