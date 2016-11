Ein letztes „Hallelujah“

Mit "You Want It Darker" hinterließ Leonard Cohen ein grandioses letztes Album voller Anspielungen auf den Tod. Es klingt nun wie sein eigener Abgesang. © dpa

Jörg-Peter Klotz

Es wirkt ein wenig gespenstisch. Fast wie bei David Bowies überraschendem Tod im Januar unmittelbar nach Veröffentlichung des Albums "Blackstar", das klingt wie ein Abgesang auf sich selbst. Die Nachricht von Leonard Cohens Ableben erschüttert die Musikwelt drei Wochen nach Erscheinen von "You Want It Darker", einer grandiosen Platte voller Anspielungen auf den eigenen Tod. Einer Art Requiem, wie sie zuvor große Musiker von Mozart bis Johnny Cash hinterlassen haben. Wie jetzt bekannt wurde, waren die düsteren Textzeilen nahezu prophetisch - der Song-Poet starb bereits am 7. November in Los Angeles im Alter von 82 Jahren,

Sein Sohn Adam Cohen, selbst ein erfolgreicher Musiker, teilte dazu mit: "Mein Vater ist friedlich in seinem Heim in Los Angeles verschieden - mit dem Wissen, dass er noch etwas fertiggestellt hat, was er selbst für eine seiner größten Platten hielt. Er schrieb daran fast bis zu seinen letzten Momenten, mit seiner einzigartigen Art von Humor." Als extrem tief geraunter Sprechgesang geraunte Zeilen wie "I'm ready, my Lord" (Ich bin bereit, mein Herr) oder "I'm leaving the table, I'm out of the game" (Ich verlasse den Tisch, das Spiel ist aus für mich) verströmen eine geradezu majestätische Souveränität im Umgang mit dem Tod.

Majestätisches Alterswerk

Ohne Bitterkeit feiert der neben Bob Dylan und Lennon/McCartney wohl größte Songwriter aller Zeiten ein ausgefülltes Leben - mit Songs, die zum Teil an seine absoluten Meilensteine wie "Hallelujah", "Suzanne", "Bird On The Wire", "First We Take Manhattan" oder "So Long, Marianne" heranreichen. Und trotz der vielen dunklen Stunden durch schwere klinische Depressionen, "die der Hintergrund meines ganzen Lebens sind, ein Hintergrund voller Angst und Beklemmung, einem Gefühl, dass nichts richtig läuft, dass Zufriedenheit nicht möglich ist und alle Strategien in sich zusammenfallen", wie er im britischen "Guardian" bekannte.

Tatsächlich krönt "You Want It Darker" ein höchst beachtliches Spätwerk, das die kanadische Songwriter-Ikone nach der Jahrtausendwende produziert hat. Zuvor hatte er sich fünf Jahre lang in das buddhistische Kloster Mt. Baldy Zen Center nahe Los Angeles zurückgezogen, den Namen Jikan (Schweigen) angenommen und den Eindruck erweckt, nie wieder etwas veröffentlichen zu wollen.

Die Konzertmitschnitte "Live In Dublin" (2014) und "Can't Forget: A Souvenir of the Grand Tour" (2015) dokumentieren eindrucksvoll, wie stark Cohen sich in der Spätphase auch auf der Bühne präsentiert hat - und das mit Ende 70. Wer am 28. Juni 2013 sein einziges Konzert in der Mannheimer SAP Arena erlebt hat, wird den Abend nicht vergessen: die federnde Leichtigkeit, mit der dieser asketische Intellektuelle seine Songs, zum Großteil knieend, zelebriert hat. Und die exzellenten Musiker, die seiner nah an melancholischer Monotonie gebauten Musik schillernde Facetten aus aller Welt hinzufügen durften. Die Offenheit für Einflüsse aus aller Herren Länder, Literatur, Religion, Philosophie macht Cohens Werk so einzigartig - und hätte ihn wie Dylan durchaus auch für den Literaturnobelpreis qualifiziert. Zumal der Kanadier vor seinem fulminanten Durchbruch als Sänger 1967 schon sehr erfolgreich Gedichte und Romane veröffentlicht hatte, deren Qualität den stilprägenden Songtexten nicht nachsteht.

Wandjo: Man hörte es knistern

Aber Cohen wusste nicht nur als Künstler zu beeindrucken: "Er war einer der charismatischsten Künstler, den ich je getroffen habe", sagte Hubert Wandjo, Geschäftsführer und Leiter des Zweigs Musikbusiness der Mannheimer Popakademie, auf Anfrage. "Wenn er den Raum betrat, konnte man es förmlich knistern hören. Ein sehr feiner Mensch ist von uns gegangen", ergänzte der gebürtige Lampertheimer, der in seiner Amtszeit als Chef des Plattenlabels Columbia Cohen zu seinen Künstlern zählte. Mit dessen Tod schließt sich ein weiterer Kreis: Seine norwegische Muse der 60er, Marianne Ihlen, der So Long, Marianne" gewidmet ist, war im Juli 2016 nach einem letzten Briefwechsel voller Todesahnungen mit Cohen gestorben. Es bleibt irgendwie gespenstisch ...