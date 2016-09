Ein „Rammbock“ als Kunsthalle

Moderner Kunstbau in historisch rekonstruierter Umgebung: die Frankfurter Schirn. © dpa

"Mord am Dom" titelte eine große Frankfurter Zeitung vor 30 Jahren. Die polemische Schlagzeile meinte einen knapp vor der gotischen Kirche endenden Neubau, die Schirn Kunsthalle. Aber der Dom steht noch heute, inzwischen bedrängt von der neu aufgebauten Altstadt. Auch die "steinerne Mordwaffe", die damals mit einer Maschinenpistole verglichene Schirn, gibt es noch. Zugegeben, schöner ist sie nicht geworden mit ihrer langen Galerie (seinerzeit als Rammbock bezeichnet), mit der Rotunde und dem Saal. Dafür gilt sie längst als eine der einflussreichsten Kunsthallen in Deutschland und ganz Europa.

Ihr Jubiläum hat die Schirn nicht gefeiert. Zum eigentlichen Geburtstag am 28. Februar hatte just eine Schau des populären Klassikers Joan Miró begonnen. Bald danach verkündete Max Hollein, der neben dem Städel und dem Liebieghaus, auch die Schirn leitete, seinen Weggang nach Amerika. Holleins Nachfolger wird zum 1. Oktober Philipp Demandt aus Berlin.

Die Bilder sprechen lassen

Ein Buch zum Kunsthallen-Jubiläum Selbst fleißige Schirn-Besucher werden im Band "30 Jahre Schirn - Das Magazin zum Jubiläum" verwundert manche Werke und Ausstellungen betrachten, von brasilianischen Graffiti-Künstlern über Superstar Jeff Koons bis zur John-Lennon-Witwe Yoko Ono. Erstaunlich vor allem, wie in die über 140 Meter lange, aber nur achteinhalb Meter breite Galerie immer wieder wichtige Ausstellungen gepackt werden, mal mehr, mal weniger gelungen. Der Jubiläumsband kostet in der Schirn 10, im Onlineshop mit Versand 15 Euro (www.schirn.de). Zu haben sind fünf verschiedene Cover. C.Hu.

Jetzt legt die Schirn ein großformatiges und reich bebildertes Jubiläumsmagazin vor. 30 Jahre werden in 30 Kapiteln sehr erfrischend abgehandelt, von einer Facebook-Umfrage unter Besuchern über die wichtigsten Ausstellungen und Direktoren bis zu den üblichen Skandälchen. Es macht Spaß, in diesem Band zu blättern, der auf Lobreden und kluge Essays verzichtet, dafür die Bilder sprechen lässt. Die besucherstärkste Schau mit rund 213 000 verkauften Tickets galt 2012 dem norwegischen Maler Edvard Munch mit seinen verrätselt-expressiven Bildern. Aber die Schirn widmete sich auch wichtigen gesellschaftlichen Themen wie der allzeit rebellischen Jugend oder dem Verlust der Privatsphäre.

Dabei verlief die Geschichte der Schirn alles andere als geradlinig. Der Name erinnert bewusst an die mittelalterlichen Marktstände der Metzger. Ein ähnlich breites Angebot sollte auch die neue Schirn haben, war sie doch als Ausstellungshalle für alle Frankfurter Museen gedacht. Aber das hatte sich nach wenigen Gastspielen erledigt, die Museen wollten ihre Schätze lieber in ihren Häusern zeigen. So konnte Christoph Vitali, der erste Schirn-Chef, bald eigene Ausstellungen machen. Die Schau über den großen Abstrakten Wassily Kandinsky 1989 wurde Vitalis größter Triumph mit mehr als 189 000 Besuchern.

Aber nicht nur in Kunstkreisen erarbeitete sich Vitali einen guten Ruf. Wenn Not am Mann war, stellte sich der Jurist an die Kasse und verkaufte Tickets oder Kataloge. So erhielten Besucher aus erster Hand die besten Tipps.

Doch trotz Hilmar Hoffmanns Devise "Kultur für alle" war diese noch nicht so populär wie heute. Das bekam auch Vitali zu spüren, denn die Schirn wurde von der Stadt finanziell viel zu schlecht ausgestattet, so dass sie ständig Schulden machen musste. Enttäuscht ging Vitali 1993/94 ans Münchner Haus der Kunst. Aber besser wurde es unter Vitalis früherem Assistenten keineswegs. Das lag nicht an ihm, Hellmut Seemann, sondern am Unwillen der Stadt, eine solche Ausstellungshalle zu betreiben.

So schlingerte die Schirn bald vor sich hin, zumal die Grünen die Schließung des Hauses forderten. Erschreckend ist, dass unlängst wieder ähnliche Forderungen nach einem Ende der angeblich elitären Kulturpolitik aufkamen, nun aus dem Büro des SPD-Oberbürgermeisters Peter Feldmann. Da kann man nur hoffen, dass die neue SPD-Kulturdezernentin Ina Hartwig mehr Sachverstand hat - und genug Durchsetzungskraft.

Umstrittener Leiter

Erst unter Max Hollein konnte die Schirn ab 2001 wieder an frühere Erfolge anknüpfen. Mehr noch: Der damals 31-jährige Hollein, der vom New Yorker Guggenheim-Museum kam und anfangs umstritten war, verpasste der Schirn ein klares Profil, konzentriert auf die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.

Zudem sorgte sein neues Finanzierungskonzept für zahlreiche Förderer, die sich eifrig die Klinke in die Hand gaben. Nun darf man gespannt sein, wie sich das Haus künftig entwickelt. Die schönste Antwort auf die Umfrage, was die Kunsthalle Schirn für die Besucher bedeute, gab eine Frau mit einer simplen Gegenfrage: "Was wäre Frankfurt ohne die Schirn?"