Ein Schauspiel-Liebling 2015/2016: "Der Brandner Kasper" (R.Mahlberg). © Michel

355 372 Besucher zählte das Mannheimer Nationaltheater in der Spielzeit 2015/2016 in insgesamt 1170 Vorstellungen aller vier Sparten. Das teilte das Haus am Goetheplatz gestern Nachmittag in seiner vorläufigen Saisonbilanz mit - und liegt damit wieder im Bereich der Besucher- und Vorstellungszahlen der vorhergehenden Spielzeiten. Im Vergleich zu den Vorjahren bedeuten knapp sechs Millionen Euro Umsatzerlös für den städtischen Eigenbetrieb eine leichte Steigerung der Eigeneinnahmen. Ralf Klöter, Geschäftsführender Intendant, sieht damit "die starke Verankerung des Nationaltheaters Mannheim" in Stadt und der Metropolregion bestätigt.

In der Oper waren mit 304 Vorstellungen vor 180 443 Besuchern etwa "Turandot", "Der Ring an einem Abend", "La bohème" oder "Der Ring des Nibelungen" besonders beliebt. Kevin O'Days fulminante Abschiedssaison schlägt im Ballett bei 72 Vorstellungen mit einer Einnahmensteigerung von 144.000 Euro und einem Plus von 3000 Zuschauern zu Buche.

Das Schauspiel von Burkhard C. Kosminski zeigte 393 Vorstellungen, konnte bei den Besucherzahlen zulegen und zählte 100 074 Besucher.

Schnawwl, Junge Oper und Junger Tanz kamen laut NTM auf 375 Veranstaltungen mit 31 350 Besuchern und somit auf rund 1000 mehr als in der Saison zuvor. (Ausführlicher Bericht folgt). rcl