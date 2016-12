Eine Rock-Ikone zwischen Punk und Poesie

"Godmother of Punk": Patti Smith am 15. September 1979 in Florenz. © dpa

Patricia Lee "Patti" Smith ist eine Frau, die viele vermeintliche Gegensätze unter einen Hut gebracht hat: Punk und Poesie, Rebellion und klassische Mutterrolle, die Position als ewige Jugend-Ikone mit immensem Einfluss auf andere Künstler und seit heute 70 Lebensjahre. Selbst wenn sie patzt, wie zuletzt als Bob Dylans Abgesandte bei der Nobelpreisverleihung in Stockholm, hat es etwas Majestätisches: Als sie unter der Last der Worte von "A Hard Rain's A-Gonna Fall" kurz nicht mehr weitersingen konnte, war auch das Kontextkunst - die langmähnige Underground-Ikone umgeben von einem Publikum aus Frackträgern, die sie teils zu Tränen gerührt, teils halb zu Tode gelangweilt hat. Dazu kommt die politische Konstellation, auf die die Dylans düster-apokalyptischer Song fast noch besser passt als im Jahr 1963.

Auch Politik als Lebenselixier

Politik ist ohnehin eines ihrer Lebenselixiere. Die in einfachen Verhältnissen in Chicago geborene Patti Smith gehört zu den frühsten Unterstützern der Grünen-Partei in den USA, engagiert sich gegen Aids, für Frieden und Bürgerrechte. Zuletzt sang sie im Sommer 2016 für Wikileaks-Gründer Julian Assange. Dass ihre jüngsten Platten "Banga"(2012) und "Twelve" (2007) zum Besten gehören, was sie je veröffentlicht hat, verbindet sie mit Altersgenossin Marianne Faithfull, die gestern 70 wurde. Genau wie die Tatsache, dass sie eine immens lange Schaffenspause einlegte, um ihren Kindern aus der Ehe mit MC5-Gitarrist Fred "Sonic" Smith trotz Boheme-Elternhaus ein halbwegs normales Aufwachsen zu ermöglichen: Zwischen 1979 und 1996 veröffentlichte sie eine einzige Platte.

Obwohl ihre Musik anfangs kompromisslos hart und die Texte teilweise sehr provokant waren ("Rock N Roll Nigger"), ist ihr Image geprägt von den tanzbaren Mainstream-Rockklassikern "Frederick" und ihrer Version von Bruce Springsteens "Because The Night", die über Jahrzehnte hinweg in keiner Hippie-Disko fehlen durften.

Nicht zu vergessen: Die Rock-Poetin hat insgesamt mehr Bücher als Platten veröffentlicht. Überhaupt war Musik, genauer gesagt: die Gitarre von Lenny Kaye, Ende der 60er zunächst nur ein Mittel, um ihren Lesungen in der New Yorker Szene mehr Durchschlagskraft zu verleihen. "Und um an die ursprünglichen Stärken des Rock 'n' Roll zu erinnern, die politisch, poetisch, revolutionär und sexuell sind", wie sie selbst ihr Lebensmotto auf den Punkt bringt.