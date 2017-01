Erfolg durch große Effekte

Mit Eurodance, elektronischer Tanzmusik mit europäischem Klangbild, ist DJ BoBo in den 90er Jahren bekannt geworden. Der Schweizer landete als tanzender Sänger viele Hits. Im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen von damals ist der 49-Jährige noch heute eine feste Größe. 2017 feiert er sein 25. Bühnenjubiläum.

Deshalb geht er auf Konzertreise durch mehrere Länder. Start seiner neuen Tour "Mystorial" ist an diesem Freitag im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Am 21. Mai kommt er nach Mannheim in die SAP Arena.

Seit den 90ern ein Star

DJ BoBo alias Peter René Baumann ist einer der wenigen Eurodance-Künstler, die noch Lieder schreiben und mit ihren Konzerten große Hallen füllen. Seinen ersten Hit hatte er 1992 mit "Somebody Dance With Me". Es folgten weitere wie "There Is a Party", "Let the Dream Come True" oder "Love Is All Around". Während andere Musiker von damals höchstens noch bei 90er-Partys auftreten, hat der Schweizer vor mehr als zehn Jahren große Bühnenshows zu seinem Markenzeichen gemacht.

Sein Erfolgsrezept: "Wir haben damals, in der Hochphase des Eurodance, das Konzept weiterentwickelt für die Zukunft und uns nicht auf unseren Hits ausgeruht." Der Schwerpunkt bei seinen Auftritten liegt bei aufwendig inszenierten Shows: Akrobaten und Spezialeffekte, ein gewaltiger Bühnenaufbau, Dancefloor-Beats und Tanznummern prägen das Bild.