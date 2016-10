Erinnerungen eines fröhlichen Pessimisten

Der Titel des unbequemen Intellektuellen passt recht gut zu Dimitri Verhulst. Ein Schriftsteller, der Anklage führt gegen Missstände, der seine Leser herausfordert. Daneben ist der Belgier auch ein angenehmer Gesprächspartner. Höflich, nachdenklich, geistreich. Man würde das alles vielleicht nicht unbedingt erwarten von jemandem, der aufgewachsen ist wie Verhulst: Als Kind musste er das Erbrochene seines Vaters wegwischen, wenn der mit seinen Brüdern vom Kneipenbesuch nach Hause kam. Später lebte er in einem Heim.

Die Erinnerungen an Letzteres füllen seinen neuen Roman "Die Unerwünschten", sozusagen die Fortsetzung der Autobiografie "Die Beschissenheit der Dinge", mit der dem 44-Jährigen vor zehn Jahren der internationale Durchbruch gelang. Es sind Erinnerungen, die in der Erkenntnis gipfeln: "Eine sexuell übertragbare Krankheit, das war das Leben." Verhulsts Bücher sind zum Schreien komisch und im nächsten Moment so schmerzhaft wie ein Schlag ins Gesicht. Für ihn ist das kein Widerspruch. "Ich kann ein entsetzlich fröhlicher Pessimist sein."

Die Oper "Bosch Beach"

Vier seiner 16 bisher erschienenen Bücher sind autobiografisch. In den anderen geht Verhulst dorthin, wo das Leben schwierig sein kann. In ein Altenheim oder eine Flüchtlingsunterkunft. "Unrecht ist für mich immer ein Grund zu schreiben", sagt der Autor. Die verstörenden Zukunftsvisionen des Malers Hieronymus Bosch haben ihn zu der Oper "Bosch Beach" inspiriert, die am 12. und 13. Oktober im Frankfurter Künstlerhaus Mousonturm gezeigt wird. Sie spielt in einem Ferienclub, am Strand werden Flüchtlinge angespült.

Verhulst stammt aus Flandern, der Nordhälfte Belgiens, in der niederländisch gesprochen wird und die neben den Niederlanden in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse ist. Belgien ist ein Land, über das man sich im Ausland gerne wundert. Wegen der Spaltung in einen niederländisch- und einen französischsprachigen Teil. Und weil es ein veritables Terrorproblem hat. Es passt vielleicht ganz gut zum Querdenker Verhulst, dass er auch als "fröhlicher Pessimist" keinen Abgesang auf sein Heimatland anstimmen will.

Beim Thema Terror kommt er schnell auf den Abend des 22. März 2016 zu sprechen. Morgens hatten islamistische Terroristen in Brüssel 35 Menschen ermordet, abends versammelten sich Tausende Brüsseler vor der Börse. "Es war eine Art Widerstand aus Lebenslust. Wir wollten zeigen: Die Werte der Terroristen sind nicht unsere. Es wurde viel Bier getrunken und viel geküsst."

Die Belgier sind eben ein besonderes Volk. Und Verhulst ist vielleicht ein besonderer Belgier. Weil er sich wirklich als einer fühlt, nicht nur als Flame. Auch weil er sich aus Identitäten nicht viel macht. Einmal wurde Verhulst im Klappentext einer Übersetzung seines eigenen Buches sogar als Niederländer bezeichnet. Er nahm es mit Humor.