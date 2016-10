Fast entsteht Freundschaft

An manchen Tagen braucht man diese wunderbar stillen Erzählungen, wie der Autor von "Léon und Louise", Alex Capus (Bild), sie zu schreiben vermag. Deshalb sei gleich zu Beginn vermerkt, dass es in seinem neuen Werk "Das Leben ist gut" um kein großes Ereignis geht, aber es ist ein Buch, das entschleunigt, das am Ende noch ein wenig bleibt. Vielleicht, weil Capus seinen Protagonisten Max aus dessen Leben plaudern lässt, und zwar so, dass man glaubt, sein Gegenüber zu sein.

Man mag die feinen Worte, mit denen jener Max von ganz privaten Dingen erzählt, von seiner Frau Tina etwa, die nach Paris reist um eine einjährige Gastprofessur anzutreten. Von drei gemeinsamen Söhnen und der langen, vertrauensvollen Ehe, in der sie fast nie in getrennten Betten geschlafen haben. Nun also bleibt Max in den engen, doch geliebten Gassen seines Heimatstädtchens zurück, betreibt seine Bar und trägt das Leergut höchstpersönlich zu den Sammelstellen.

Unterwegs beobachtet Max, der eigentlich Schriftsteller ist, kleine Szenerien und hält mit souveräner Erzählweise fest, was sonst so einfach vorbeihuscht. Dabei sind es nicht nur die feinsinnigen Momente, wenn Capus beispielsweise alte Männer beschreibt, die durch das Guckloch eines Bauzaunes schauen.

Weitläufige Gedanken

Es sind die weitläufigen Gedanken, die sich der Autor um all seine Helden macht, es sind deren Erinnerungen, deren Abschnitte aus ihrem Leben, aus denen eigene, reizvoll atmosphärische Geschichten entstehen. Alex Capus, der in Frankreich geboren wurde und in der Schweiz lebt, kann seinen Max, den geistreichen Humanisten, zum Freund werden lassen.

Allzu gerne würde man in dessen "Sevilla Bar" auf dem Barhocker sitzen, heute neben Tom, morgen neben Miguel, ein anderes Mal neben den Kunstmalern.

Wenn möglich, würde man ebenso gerne den gelösten Gedanken mit Tina lauschen, wenn Max gesteht, dass er die "Schlichtheit des Belanglosen nicht mehr von der Einfachheit des Schönen unterscheiden kann". Aber auch so darf der Leser ja Max, seine Familie, seine Gäste und seine Freunde hier für kurze Zeit begleiten.

Man wird von Sehnsüchten und Eifersüchteleien erfahren, von emotionalen Männerfreundschaften, von kleinen Flunkereien oder von Träumen, die man sich nie erfüllt. Und bei all den stimmungsvollen Beobachtungen durch Innen- und Außenwelten weiß man: Das Leben ist gut. Man fühlt und lacht. Besonders dann, wenn Max von seiner Reise nach Deutschland erzählt, die ihn ausgerechnet nach Mannheim führt.