Es war die Zeit von Jeans-Glöckchen und Timex-Uhren. Durch die Städte fuhren Oberleitungsbusse, in denen noch geraucht werden durfte. In den Bussen bestanden Soldatenwitwen und Kriegsinvaliden auf ihren Sitzplätzen. Die Jungen gingen zum Schulgottesdienst und zum Fußballtraining, in ihren Kinderzimmern übten sie sonnenbebrillt vorm Spiegel Luftgitarre zu "She Loves You ..."

Nach heutigen Maßstäben hatten die leichtbekleideten Frauen in den Illustrierten viel an. Am 21. Juli 1969 landeten drei Amerikaner auf dem Mond, was nicht folgenlos war für die Berufswünsche der Kleinen. In diesem Koordinatensystem sucht ein Kind nach Orientierung, das aus Berlin ins viel kleinere Bonn gekommen ist, weil Politiker einst den umgekehrten Weg gehen mussten. Hier lebt die Familie in einem Haus mit Park. Am Ende der Einfahrt ist Schluss an einem mit Zacken versehenen Rolltor. Zudem sorgt der Wachdienst für Schutz. Bei ihm muss das Kind sich abmelden, wenn es das Haus verlassen will. Und das will es, weil es sich so sehr sehnt nach Normalität und Gemeinschaft. Damit aber hat es seine Tücken, wenn der Vater der Bundeskanzler ist.

Will man einfach nur mal den Rummel auf der anderen Rheinseite besuchen, geschieht das mit Blaulicht, das Kind bekommt an der Losbude so viele Lose, bis es den Hauptgewinn hat, nur Zeit vom Vater bekommt es nur in den seltensten Momenten geschenkt, weil der immer zu tun hat. Da sind die leeren Zigarillo-Blechschachteln für die gesammelten Briefmarken schon eine seltene Gabe.

Also hockt das Nesthäkchen stuhlkippelnd im Zimmer, streift die Astronautenausrüstung über, grübelt überm Zauberkasten und träumt sich weg, wobei die fürsorgliche Mutter mit Fieberthermometer und Nivea-Creme zur Stelle ist, wenn es nottut. Dabei wäre es wichtiger, dass nicht immer alles andere wichtiger ist. Die schönste Fußballausrüstung hilft nichts, wenn dem untalentierten Torwart im entscheidenden Moment die Mütze über die Augen rutscht. Nur Ansgar ist eine Hilfe, weil der Vertriebenensohn in der Klasse noch ein bisschen mehr zum Prügelknaben taugt.

Ohne Aufdringlichkeit

Warum soll man das lesen? Weil jede Kindheit schöne Momente hat? Der Schlüssellochblicke wegen? Weil Matthias Brandt, jüngster der drei Söhne von Rut und Willy Brandt, selbst ein TV- und Leinwandgesicht ist und vom Münchner "Polizeiruf 110"-Hauptkommissar Hanns von Meuffels bis jüngst zum Stefan Zweig-Film "Vor der Morgenröte" ein stets überzeugendes noch dazu? Der Schuster ist nicht bei seinem Leisten geblieben, der Brandt nicht bei seinem Feuer. Soll man seine Erinnerungen also lesen? Nein und ja. Nein, weil vieles gar zu betulich am Banalen oder am Gewollten schrammt. Ja, weil mit viel Sentiment und ohne Aufdringlichkeit ein differenziertes Bild der Eltern gezeichnet wird. Und ja, weil mit mindestens einer Geschichte ein wirkliches Kabinettstück gelingt.

Da geht es um eine Radtour, welche die Hitzköpfe Brandt und Wehner versöhnen soll. Der teilnehmende Sohn ist endlich mal der Überlegene, weil sein Vater der Radbedienung unkundig ist. Er hatte stets Wichtigeres zu tun. Nun liegt er im Möhrenbeet, Wehner plappert weiter, die Sicherheitsbeamten senken die Blicke vor der "psychologisch anspruchsvollen Situation". Was bleibt, ist das Mitgefühl des Sohnes.