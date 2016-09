Filmfest Oldenburg ohne Nicolas Cage eröffnet

Oldenburg (dpa) - Film ab in Oldenburg: Das 23. Internationale Filmfest ist mit einer Weltpremiere von Benjamin Teskes Roadmovie «Strawberry Bubblegums» eröffnet worden. Bei der Opening-Gala wurde das Werk in Anwesenheit von Schauspielern und dem Regisseur gezeigt.

«Strawberry Bubblegums» ist einer von vielen Debütfilmen, die in den kommenden Tagen laufen werden. «Wir sind immer auf der Suche nach tollen, überraschenden, anderen Filmen», sagte Filmfestleiter Torsten Neumann bei der Eröffnung.

Das Filmfest startete ohne Stargast Nicolas Cage. Obwohl der Oscar-Preisträger seit Mittwochabend zum Festival in Oldenburg zu Besuch ist, kam er nicht zur Eröffnung. «Das ist eine Größenordnung an Bekanntheitsgrad, die wir nicht unbedingt in jedem Jahr in Oldenburg beim Festival haben», sagte Neumann über Cage. Während des Filmfests werden drei Filme des amerikanischen Schauspielers in Oldenburg gezeigt: «Face/Off», «Wild at Heart» und «Leaving Las Vegas», für den Cage 1996 den Oscar als bester Darsteller erhielt.

Darüber hinaus wird der Hollywood-Star am Freitag zusammen mit Amanda Plummer und Christophe Honoré mit dem «German Independence Honorary Award» ausgezeichnet. Plummer kam auch zur Eröffnungsgala.

Der Festivalleiter beschrieb das Programm der nächsten Tage als «junges, wildes, ungewöhnliches Kino.» Bis Sonntag werden an verschiedenen Standorten in Oldenburg mehr als 40 Spielfilme und mehr als zehn Kurzfilme gezeigt. Zu den weiteren Höhepunkten der kommenden Tage gehören die Filmvorführungen in der Justizvollzugsanstalt sowie die Einweihung von Nicolas Cages Stern auf dem Filmfest «Walk of Fame» am Freitagvormittag.