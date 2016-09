Freudentränen bei Paula Beer mit Dank an die Mama

Die Aufregung ist ihr zunächst nicht anzumerken. Gerade erst hat die 21-jährige Paula Beer beim Filmfest Venedig die Auszeichnung als beste Nachwuchsschauspielerin angenommen. "Ich kann nicht glauben, dass ich hier stehe", sagt sie am Samstagabend in perfektem Englisch vor Hunderten Galagästen -und kämpft dann doch mit den Tränen. Besonders emotional wird sie, kurz bevor sie von der Bühne geht. Da streckt sie ihre Trophäe in die Höhe und dankt ihrer "Mama".

Es ist die erst dritte Auszeichnung für eine deutsche Darstellerin in der Geschichte des Festivals. Als beste Schauspielerin waren zuvor Katja Riemann (2003/"Rosenstraße") und Lilli Palmer (1953/"Das Himmelbett") ausgezeichnet worden. Die Jury würdigt damit Beers nuanciertes Spiel in dem Drama "Frantz", in dem der Franzose François Ozon eine berührende Geschichte von Vergebung und Annäherung verfeindeter Gesellschaften nach dem Ersten Weltkrieg erzählt. Beer spielt - auf Deutsch und Französisch - eine junge Frau, die um ihren gefallenen Verlobten trauert, sich dann aber mit einem französischen Soldaten anfreundet.

Mit Bezug zur Gegenwart

Die wichtigsten Preisträger am Lido Goldener Löwe für den besten Film: "The Woman Who Left" von Lav Diaz Großer Preis der Jury: "Nocturnal Animals" von Tom Ford Silberner Löwe für die beste Regie: Amat Escalante für "La Región Salvaje (The Untamed)" und Andrej Kontschalowski für "Paradise" Preise für die besten Schauspieler: Oscar Martínez für "El ciudadano ilustre" und Emma Stone für "La La Land" Marcello-Mastroianni-Preis für die beste Jungdarstellerin: Paula Beer für "Frantz" von François Ozon

Die Bezüge zur Gegenwart drängen sich dabei auf. "Solche Probleme wiederholen sich in unseren Gesellschaften immer wieder", sagte dann auch Beer nach der Verleihung. Der Film zeige, wie "Angst vor Fremden oder Ausländern anfängt".

Es war der erste große Preis des Abends, wenige Momente später ging die höchste Auszeichnung des Festivals zum ersten Mal in die Philippinen: Regisseur Lav Diaz gewann überraschend den Goldenen Löwen für sein Drama "The Woman Who Left". "Dies ist für mein Land, für mein Volk, für unseren Kampf und den Kampf um Menschlichkeit", rief Diaz. Sein knapp vierstündiges Drama in Schwarz-Weiß erzählt von Korruption und Armut. Er fokussiert dabei auf eine Frau, die 30 Jahre lang zu Unrecht im Gefängnis saß. Als sie freikommt, steht sie vor den Scherben ihres Lebens.

Überhaupt standen in den Beiträgen oft Frauen im Mittelpunkt, und das spiegelte sich auch in den Preisen wieder: Der Spezialpreis der Jury ging an das Kannibalendrama "The Bad Batch" der Regisseurin Ana Lily Amirpour. Für das beste Drehbuch wurde Noah Oppenheim ausgezeichnet. Er erzählt in "Jackie" vom Attentat auf John F. Kennedy im Jahr 1963 - aus Sicht von dessen Ehefrau Jackie (verkörpert von Natalie Portman). Hollywoodstar Emma Stone wiederum überzeugte in dem nostalgisch-beschwingten Musical "La La Land" und gewann dafür die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin.

Mit den Entscheidungen gelang es der Jury um Sam Mendes auch, das große Spektrum des Wettbewerbs abzubilden. Der deutsche Regisseur Wim Wenders ging zwar leer aus. Zwei weitere deutsche Koproduktionen gewannen aber zu gleichen Teilen die Trophäe für die beste Regie: Der Mexikaner Amat Escalante kreierte mit "The Untamed" ein Drama über Lust mit einem Alien, während der Russe Andrej Kontschalowski in "Paradise" von Gräueln in einem Nazi-Vernichtungslager erzählte.