Froh und gesund mit Luther

Alle Bilder anzeigen Chöre bei den Proben zum Pop-Oratorium "Luther" in der Mannheimer Christuskirche. © Stiftung Creative Kirche

Martin Luther dient in vielfacher Weise als Prototyp: als Papstfeind, Glaubenskämpfer, Judenbeschimpfer, Spracherneuerer. An dem zweifelnden Junker Jörg, aus dem später der zu allem entschlossene Reformator wurde, kommt man, 500 Jahre nach dem Thesenanschlag, so oder so nicht vorbei.

Als eine eher niederschwellige Annäherung an Leben, Person und Werk des Streiters für den wahren Glauben versteht sich das Pop-Oratorium "Luther". Über 2000 Sänger aus 50 Chören aus Mannheim und der weiteren Region werden das Musical zusammen mit Gesangssolisten, einem Orchester mit Band und drei Dirigenten am 11. Februar in der SAP Arena in Szene setzen.

Mit poppigen Melodien, Gospelarrangements und mit leicht verständlichen Texten wollen die Macher des Luther-Oratoriums eine breite Bevölkerungsschicht ansprechen. Genau genommen zielt das Projekt aber weniger auf ein rezipierendes Publikum als auf jene, die aktiv daran mitwirken. Schon bei den Proben habe "Gänsehautstimmung" geherrscht, berichten Sänger, die im Oktober beim ersten Praxistest in der Mannheimer Christuskirche dabei waren.

In einem Riesenchor mit mehren tausend Sängern zu stehen - das allein mag schon religiöse Gefühle auslösen. Dabei spielen konfessionelle Zugehörigkeiten keine Rolle, wie die Initiatoren betonen. Am Luther-Oratorium wirken Katholiken ebenso mit wie Agnostiker, Atheisten und Angehörige anderer Religionen. Auch von muslimischer Beteiligung wird vereinzelt berichtet.

Medizinische Aspekte

Einer der Paten dieses Projekts, der Kabarettist, Moderator und Arzt Eckart von Hirschhausen, würdigt denn auch den medizinischen Aspekt: Singen, so seine Überzeugung, mache gesund und froh. Die Botschafterin des Rates der Evangelischen Kirche für das Reformationsjubiläum, Margot Käßmann, begeistert am Pop-Oratorium vor allem "Musik, die Menschen mitreißt".

Über 20 000 Sänger, die in diesem Jahr an den deutschlandweiten Aufführungen des Luther-Oratoriums mitwirken werden, sind ein imponierendes Bekenntnis. Doch wofür? Luthers Theologie wird im Pop-Epos eher oberflächlich reflektiert. Dagegen hat die Autoren vor allem der Appell des Reformators an die geistige Unabhängigkeit interessiert, die aus Menschen individuelle Persönlichkeiten macht. "Für mich ist das heute eine Grundansage gegen jeden Fundamentalismus", unterstreicht EKD-Botschafterin Käßmann. Im mehrtausendköpfigen Gemeinschaftschor wollen die Mitwirkenden dieses Bekenntnis für ein Leben in Verantwortung vor Gott und den Mitmenschen abgeben. Der zentrale Song "Wir sind Gottes Kinder" mag vor diesem Hintergrund weniger den Schöpfer rühmen als die Geschöpflichkeit. Auch so kann moderne Religiosität aussehen.

Die EKD bekennt sich zu dieser in Wort und Schrift wenig beglaubigten offenen Haltung, indem sie ein solches Kulturereignis fördert. Sie hofft, dass Luthers Gottesliebe über das erhebende Gemeinschaftsgefühl in viele Herzen sickert. Und sie beruft sich in volksmissionarischer Absicht auf Luther selbst, der den Menschen "aufs Maul geschaut" und den Theologengott auf die Erde geholt hat. Komponist Dieter Falk sieht in Luther denn auch einen "krassen, ambivalenten Typ". Damit scheint alles gesagt.

Fast alles. Denn Martin Luther wird auch in Speyer zum Bühnenstar. Dort spielt er im April, im weitaus bescheideneren Rahmen der Speyerer Stadthalle, die Hauptrolle. Die Evangelische Landeskirche der Pfalz realisiert das Projekt gemeinsam mit dem Kaiserslauterer Verein "Talent-Acker". 40 Mitwirkende führen "Luther - das Rockmusical" auf. Während das nationale Pop-Oratorium den Auftritt des Reformators vor dem Wormser Reichstag in den Mittelpunkt stellt, befasst sich das Pfälzer Rockmusical mit Luthers Aufenthalt auf der Wartburg. Als "ein Mensch zwischen Gott und Teufel" wird Luther darin porträtiert - hat der Reformator den Leibhaftigen doch bekanntlich ebenso gescheut wie dieser das Weihwasser.

Die Übergröße Luthers eignet sich eben als Projektionsfläche für vielfältige interpretierende Ansätze. Der Erneuerer der Kirche mag indes schon in schlimmere Rollen gesteckt worden sein als in die eines Musicalstars. Seine historische Relevanz bleibt davon unberührt; die Zukunft seiner Kirche, in der auch die "Kinder Gottes" nicht mehr ohne weiteres ihre Heimat sehen, scheint hingegen unsicherer denn je.