Griffige Vokabeln reichen nicht

Ist doch schön, dass man die Sache nun wenigstens auf eine griffige Vokabel zu bringen vermag. Vom "Postfaktischen" ist auch hierzulande die Rede, um den angeblichen Umstand zu beschreiben, dass Menschen zunehmend Wahlentscheidungen aus dem Bauch heraus treffen, statt sich von "Fakten" oder differenzierten Argumenten leiten zu lassen. Somit wären sie "post", also hinter und nach den Tatsachen, den Fakten angekommen. Ein angesehener Wörterbuchverlag aus Großbritannien, wo das "postfaktische" Unwesen zur "Brexit"-Entscheidung führte, hat den Begriff - in seiner internationalen Form "post-truth" - dann, wie berichtet, zum "Internationalen Wort des Jahres" gekürt.

Motor hinter dem Phänomen seien "der Aufstieg der Sozialen Medien als Nachrichtenquelle und ein wachsendes Misstrauen gegenüber Fakten, die vom Establishment angeboten werden", so die Wörterbuchmacher. Das Adjektiv beschreibe Umstände, in denen die öffentliche Meinung vielfach durch das Hervorrufen von Gefühlen beeinflusst werde, durch persönlichen Glauben und Überzeugungen. Was sich dazu noch sagen ließe, ist freilich, dass (Wahl-) Entscheidungen seit je von persönlichen Überzeugungen getragen werden, von mit anderen geteilten Werten etwa. Und waren denn früher sowohl politische Entscheidungen wie die der Wähler zumeist von Fakten, also unabweisbaren Tatsachen bestimmt? Worin zeigen sich dann die Fakten - darin, dass etwas "alternativlos" genannt wird?

Gut begründeter Überdruss

Oft schon wurde betont, viele fühlten sich abgehängt und würden deshalb empfänglicher für die (zu) einfachen Rezepte der Populisten. Regelmäßig wird auch daran erinnert, dass ausgerechnet sozialdemokratische oder sozialliberale Politiker, dem Parteibuch nach, einem entfesselten Wirtschaftsliberalismus die Bahn bereitet haben, von dem sich nun so viele überfahren fühlen. Also werden diese Menschen sich bei den Nachfolgern der Clintons, Blairs und Schröders wohl kaum gut aufgehoben fühlen. Und also gibt es zwar, wie der Soziologe Claus Leggewie betont, zumindest in der deutschen Gesellschaft eine Mehrheit für sozialdemokratische Werte, aber natürlich nicht für die SPD.

Man mag auch dies als Fakten betrachten, als Fakten freilich, die gute Gründe liefern könnten für den in Wahlentscheidungen artikulierten Überdruss am Establishment. "Sozialdemokratisches" wird man irgendwie fast in jeder Partei wiederfinden. Extremere Entscheidungen haben freilich eher Signalwirkung und artikulieren klarer die Unzufriedenheit. Was wirkt daran unvernünftig? Mag ja sein, dass sich viele heute "postfaktisch" geben, Gefühlen oder Einflüsterungen folgen, die komplexen Wirklichkeiten kaum gerecht werden können. Wenn indes eine Politik seit Jahren vor allem auf Demoskopen zu hören scheint, um zu erfahren, welche Option die Bürger am ehesten akzeptierten, so fragt man sich, wo denn hier die Orientierung am Faktischen bleibt - oder eben an der Wahrheit, die das englische "post-truth" aufruft.

Ist Funktionieren heute alles?

Wird nicht die Kunst des Regierens allein im Finden eines Interessensausgleichs gesehen? Natürlich bleibt es wahr, dass sachliche und mit Fakten begründete Argumente zu Wahlentscheidungen führen und die Diskussion bestimmen sollten. Aber ein Faktum scheint auch zu sein, dass es hierzulande wie erst recht international eine sehr ungleiche Verteilung von (hohem) Lohn und Wohlstand gibt und sich viel zu viele nicht als Teilhaber begreifen, sondern als auf bloße Funktionalität reduzierte winzige Rädchen im Wirtschaftsgetriebe, was die Digitalisierung eher noch verstärken wird. Erst allmählich beginnen etablierte Parteien, das als Problem zu benennen.

Übrigens sorgte lange vor dem "Postfaktischen" die "Postmoderne" für Diskussionen. Der modernen Rationalität wollte auch sie sich verweigern, beharrte auf Vielfalt und ihrer Skepsis gegenüber allen Auffassungen, die eine bestimmte Perspektive als die überlegene betrachten. Die Postmoderne ist noch 30 Jahre älter als das Postfaktische, hält aber schon vieles bereit, was auch jetzt wahrnehmbar scheint. Gegen beide lautet der Standardeinwand, sie redeten Beliebigkeit das Wort. Muss man darin einen Gegensatz zum demokratischen Ideal eines "herrschaftsfreien Diskurses", in dem nur gute Argumente die Richtung vorgeben, sehen? Formuliert hat es der Sozialphilosoph Jürgen Habermas, der als Gegner der Postmoderne aufgetreten ist. Dass die Argumente ihrer Vertreter schlecht wären, lässt sich freilich nicht so leicht zeigen.

So oder so ist mit dem Finden griffiger Bezeichnungen die gedankliche Arbeit nicht erledigt - weder für die Politik noch für Wähler oder auch Medien, die ihre Freiheit ernst nehmen. Dass zur Demokratie Pluralismus zählt, darf als Faktum gelten. Schon deshalb aber scheint das Misstrauen gegenüber jenen begründet, die sagen, etwas sei einzig auf eine Weise zu betrachten. Ein naturwissenschaftlicher Tatsachenbegriff lässt sich nicht aufs Soziale und Politische übertragen - so viel postfaktische Gewissheit ist zuzugeben. Und gegen Populismus lässt sich dann am besten argumentieren, wenn man es sich selbst mit Wörtern und Begriffen nicht zu leicht macht.