Heftige Kritik an Obamas   „Mordstrategie“

Der ganze Mann, eine einzige Warnung. Freundlich und zugewandt im Gespräch, bretthart und unerbittlich in der Argumentation. Noam Chomsky ist unbequem, und er eckt an. Als einer der herausragenden Intellektuellen dieser Zeit wird Chomsky vor allem von der Linken weltweit verehrt. Mit seinen scharfen Thesen erntet er aber auch reichlich Kritik. Sein neues Buch fragt: "Wer beherrscht die Welt?" - und es bietet viel Anlass für tiefen Pessimismus.

Chomsky stellt seit Jahrzehnten nicht nur den Primat US-amerikanischer Politik in Frage. In aller Schärfe kritisiert er auch Washingtons Methoden: das Unterstützen von Diktatoren, die Verachtung der Demokratie in unbotmäßigen Ländern, das Übergewicht von Geld gegenüber Werten, Klassenkampf von oben.

Düsteres Nahost-Szenario

Noam Chomsky Der 1928 in Philadelphia geborene Sprachwissenschaftler hat in den 1950er Jahren mit seiner Generativen Transformationsgrammatik (TG) die Linguistik revolutioniert. Die TG beschreibt den dynamischen Prozess der Sprachproduktion, sie stellt dar, mit welchen Fähigkeiten ein idealer Sprecher grammatikalische Ausdrücke zu erzeugen und zu verstehen vermag. Chomsky ist emeritierter Professor für Linguistik am Massachusetts Institute of Technology und einer der bekanntesten linken Intellektuellen. Am Sonntag, 30. Oktober, 14 Uhr, liest Chomsky in der Heidelberger Stadthalle (bereits ausverkauft).

Sein Buch lässt an der Außen- und Sicherheitspolitik der letzten Weltmacht kein gutes Haar. Viele seiner bekannten Argumente werden hier noch einmal zugespitzt. Auch Barack Obama, Träger des Friedensnobelpreises, kommt hier nicht gut weg. "Ich habe nichts von ihm erwartet, also könnte ich nun auch nicht enttäuscht sein", sagt Chomsky der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Cambridge. "Ich habe Obama schon vor 2008 sehr kritisch gesehen. In der Riege aller US-Präsidenten wird er wohl eher auf der positiven Seite gesehen werden. Aber die Bilanz ist nicht sehr positiv."

Obama sei rhetorisch "sehr effektiv". Aber, so fragt Chomsky: "Wenn wir uns seine Politik anschauen? Einiges davon ist wirklich furchtbar, nehmen wir nur die globale Mordstrategie." Das ist Chomskys Bezeichnung für die Drohnenpolitik des Präsidenten, eines der zentralen Elemente in Obamas Kampf gegen den Terror. "Der Krieg gegen den Islamischen Staat kann noch große Konsequenzen nach sich ziehen", sagt Chomsky. "Große sunnitische Städte sind zerstört, Ramadi, Falludscha. Was passiert mit den Menschen, wo sollen sie hin? Legen wir vielleicht gerade das Fundament für etwas viel Schlimmeres?"

Chomsky schlägt auf 316 Seiten einen weiten Bogen, in dem die Einmischung der USA in Mittel- und Südamerika großen Raum einnimmt. Er will damit die Erinnerung wachhalten, sind doch die Gräuel in Nicaragua, El Salvador oder Chile in den USA außerhalb akademischer Zirkel kein Thema mehr.

Chomskys Buch, das macht er auch im Gespräch klar, ist ein Plädoyer. Für Tiefe, die Kenntnis von Strukturen, echtes Wissen. Sonst führe alles ins Leere. "Monströsitäten anzugreifen, ohne seine Wurzeln anzuerkennen, kann die Dinge noch schlimmer machen", sagt er.

"Zum Beispiel", sagt Chomsky, "der Krieg gegen den Terror. Im Jahr 2001 war radikaler islamischer Terrorismus in einer begrenzten, überschaubaren Gegend in Pakistan und Afghanistan zuhause. Wo ist er heute? Über die ganze Welt verteilt. Jedes Mal, wenn wir mit dem Vorschlaghammer draufhauen, wird es schlimmer." Oder Syrien: "Jeder weiß genau, was er sich wünscht. Ein Ende der Gewalt, Verhandlungen, Frieden. Aber wie? Was können wir tun? Es ist furchtbar. Sollen wir vielleicht Assad bombardieren?"

In Chomskys neuem Buch bekommen die Europäer reichlich Fett ab. Er beklagt einen Transfer demokratischer Rechte nach Brüssel, "skandalös, ohne Beispiel". Manchmal wünschte man sich, Chomsky würde vom Grundsätzlichen ein wenig mehr ins konkrete Jetzt schauen; die europäische Flüchtlingskrise als eine Achse der Gegenwart findet so gut wie gar nicht statt.

Und wer beherrscht nun die Welt? Es gebe keine eindeutige Antwort, sagt Chomsky. Ja, es werde multipolarer, aber China habe zu große eigene Probleme, um der anhaltenden US-Dominanz Paroli bieten zu können. Russland? Eine Autokratie, gefährlich.

Trumps "kranke Positionen"

Aus seiner Abscheu für den US-Wahlkampf und vor allem einen seiner Hauptakteure macht keinen Hehl. Die Besetzung des Weißen Hauses ist bei der Frage nach der Art und Verteilung von Macht in der Welt ja nicht ganz unbedeutend. "Es gibt zwei Phänomene von geradezu kosmischer Bedeutung, die auch und gerade im US-Wahlkampf keine Rolle spielen: Der Klimawandel und die Gefahr der nuklearen Bedrohung werden überhaupt nicht diskutiert. Das ist einfach irre", sagt Chomsky.

"Die kranken, gefährlichen Positionen Donald Trumps zum Klimawandel, die für die Welt tödliche Konsequenzen haben können, werden einfach nicht diskutiert", donnert der 87-jährige. "Die USA sind das mächtigste Land der Welt. Was wir tun, hat ganz einfach einen ungeheuren Einfluss auf die Welt. Und das wird einfach überhaupt nicht diskutiert? Das ist verblüffend. Schon an diesem einen Punkt ist Trump absolut, vollkommen disqualifiziert für jede Art von Macht."