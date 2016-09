Historisches Fundament geben

Mirjam Wenzel, die neue Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, will ihr Haus inhaltlich neu aufstellen. Darüber, was nach der Wiedereröffnung im kommenden Jahr, anders sein soll und wie das Museum seine gesellschaftliche Bedeutung unterstreichen will, spricht sie im Interview mit dieser Zeitung.

Frau Wenzel, allerorten gibt es Anschläge mit islamistischem Hintergrund. So kehrt die Religion in unsere säkularisierte Gesellschaft zurück. Und Sie bereiten nun eine Schau über Märtyrer vor . . .?

Mirjam Wenzel: Wir möchten uns diesem Thema in einer unserer ersten Wechselausstellungen zuwenden, und zwar in einer kulturhistorischen Perspektive. Der Begriff des Märtyrers entsteht in den ersten beiden Jahrhunderten nach unserer Zeit während der gewaltsamen Konflikte in der römischen Provinz Judäa. In der jüdischen Tradition gilt ein Gelehrter, der sein Leben opfert, um das Religionsgesetz zu befolgen, als Märtyrer. Eine gewisse Aktualisierung erfuhr der Begriff durch die Shoah, weil auch die Ermordeten als Märtyrer erinnert werden. Der Märtyrer-Begriff spielt in der jüdischen Kultur heute aber keine große Rolle.

Mirjam Wenzel und das Jüdische Museum Es ist das erste jüdische Museum der Bundesrepublik Deutschland, eröffnet am 9. November 1988, dem 50. Jahrestag der Reichskristallnacht von 1938: Das Jüdische Museum Frankfurt ist in zwei klassizistischen Villen am Untermainkai beheimatet. In einer der Villen hatte der jüdische Bankier Mayer Carl von Rothschild sein Büro. Seit einem Jahr ist das Museum wegen Sanierung und Erweiterung geschlossen. Als Dependance gibt es seit 1992 das Museum Judengasse. Es ruht auf Fundamenten von Häusern der einstigen Judengasse und wurde erst nach bundesweiten Protesten realisiert, um zumindest einige Mauern zu retten. Die Erneuerung und Erweiterung beider Häuser kostet die Stadt 50 Millionen Euro. Beide teilen sich die Internetpräsenz www.juedischesmuseum.de Seit Jahresbeginn werden die Museen von Mirjam Wenzel geleitet. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin wurde 1972 in Frankfurt geboren und leitete viele Jahre die Medienabteilung am Jüdischen Museum in Berlin. CHu (Bild: dpa)

Das Märtyrer-Thema deutet an, dass Sie das Museum inhaltlich neu aufstellen wollen - mit mehr aktuellen Themen. Weshalb?

Wenzel: Ich halte die Rückkehr religiöser Traditionen und Vorstellungen in unsere säkulare Gesellschaft für eines der zentralen Themen unserer Zeit, und ich finde es wichtig, dass Museen eine historische Perspektive in aktuelle Fragen oder Debatten einbringen.

Mit Ausstellungen allein wird es kaum gelingen, die Toleranz gegenüber religiösen Unterschieden zu fördern. Wie wollen Sie das Museum lebendiger machen?

Wenzel: Es ist unsere Aufgabe, jüdische Geschichte und Kultur so zu vermitteln, dass sie auch für nicht-jüdische Besucher, insbesondere für Menschen mit Migrationshintergrund interessant ist. Im pädagogischen Bereich entwickeln wir deshalb Angebote, die Muslimen einen Zugang zur jüdischen Kultur ermöglichen. Dabei stehen häufig die Gemeinsamkeiten von Judentum und Islam im Vordergrund, etwa bei den Speisegesetzen.

Werden Sie auch den Antisemitismus verhandeln?

Wenzel: Wir haben zwangsläufig immer wieder mit antisemitischen Wahrnehmungsstrukturen zu tun. Antisemitismus ist das Problem der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft im Umgang mit der jüdischen Minderheit. Deshalb sollte dieses Thema auch an anderen Orten verhandelt werden.

Wie wird künftig die Online-Präsenz des Hauses aussehen?

Wenzel: Heute kommen Besucher oft zuerst mit der Online-Präsenz oder den Social-Media-Angeboten eines Museums in Kontakt, bevor sie es besuchen. Das digitale Museum ist ein integraler Bestandteil des Museumserlebnisses. Ich verstehe es als unseren dritten Standort. Unser digitales Museum wird in Zukunft kuratierte Vermittlungsangebote umfassen, eine breite Social-Media-Kommunikation und die Möglichkeit der Online-Recherche.

Das Museum Judengasse konzentriert sich auf die Historie der Frankfurter Juden bis 1800, die Historie ab 1800 wird fortgesetzt im Jüdischen Museum. Weshalb nicht gebündelt an einem Ort?

Wenzel: Wir wollen jüdische Geschichte an Orten und mit Objekten erzählen. Im Museum Judengasse konzentrieren wir uns auf die Geschichte des ersten jüdischen Ghettos Europas. Das Rothschild-Palais dagegen - in dem heute das Jüdische Museum ist - wurde erst im 19. Jahrhundert erbaut. Hier entstand wenig später die erste öffentliche Universalbibliothek. Das Gebäude versinnbildlicht die jüdische Emanzipation.

Das Museum hat das Frank-Archiv übernommen, das die Familiengeschichte von Anne Frank dokumentiert, im Gegensatz zum Amsterdamer Haus, das die Verfolgungsgeschichte des Frankfurter jüdischen Mädchens thematisiert. Was gibt es Neues dazu?

Wenzel: Das Archiv umfasst Dokumente und Alltagsobjekte. Einige dieser Dinge haben direkt mit Anne Frank zu tun; der größte Teil der Sammlung aber hat keinen direkten Bezug zu ihr. Am Ende der neuen Dauerausstellung im Rothschild-Palais wollen wir in einem Raum die Geschichte der Familie vorstellen, insbesondere die von Otto Frank, Annes Vater.