Hollywoodstar Meryl Streep keilt gegen Trump

Ganze 30 Mal ist Meryl Streep für einen Golden Globe nominiert worden, achtmal hat sie ihn gewonnen. Drei ihrer 19 Oscar-Nominierungen hat sie abgeräumt. Längst ist die 67-Jährige, die als eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation gilt, eine Art Sprachrohr und moralische Instanz Hollywoods. Auch im Namen der Filmbranche hat sie nun mit Donald Trump den Kampf aufgenommen - weniger als zwei Wochen vor dessen Vereidigung als Präsident der Vereinigten Staaten.

Selbst die sanften Melodien der Musical-Romanze "La La Land", mit dem Rekord von sieben Trophäen der große Gewinner des Abends, konnten Streeps harte Töne bei der Verleihung nicht dämpfen. Dass der Film die Trophäen-Show mit charmanter Nostalgie in längst vergangene Hollywoodzeiten entführte, schien am Morgen nach der Gala nur noch Nebensache. Denn Meryl Streep hatte beeindruckt.

Eindringlich tritt sie in der Nacht zu Montag auf die Bühne, nimmt den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk in Empfang. Doch statt einer Dankesrede hält sie ein leidenschaftliches Plädoyer gegen den künftigen US-Präsidenten. "Wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle", warnt die bekennende Demokratin und spielte auf eine Wahlkampfrede an, bei der Trump mit zuckenden Armbewegungen einen körperlich behinderten Journalisten nachzuäffen schien.

Trump, der am 20. Januar ins Weiße Haus einzieht, lässt das nicht lange auf sich sitzen. Streep sei eine "Dienerin" seiner früheren Rivalin Hillary Clinton und eine "der überbewertetsten Schauspielerinnen in Hollywood", twittert er - angesichts ihrer Fülle an Film-Trophäen und einer Karriere über vier Jahrzehnte eine mutige Behauptung.

Musical mit Trophäen-Rekord

Die filmische Sensation des Abends war das romantische Musical "La La Land". Das Werk von Hollywoods neuem Wunderkind, dem gerade 31 Jahre alten Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle, gewann sieben Hauptpreise, darunter in der Kategorie "beste Komödie/Musical" und mit seinen singenden und tanzenden Hauptdarstellern Emma Stone und Ryan Gosling. Nie zuvor in der Filmgeschichte wurde ein einzelnes Werk mit so vielen Golden Globes ausgezeichnet.

Den Hauptpreis für das beste Filmdrama holte das Independent-Drama "Moonlight"von Barry Jenkins mit einer überwiegend schwarzen Besetzung. Der Film erzählt von einem schwulen Afro-Amerikaner.

Die deutsche Tragikomödie "Toni Erdmann" der Karlsruher Regisseurin Maren Ade ging dagegen leer aus. Das Werk war in der Sparte "bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert gewesen - den Preis holte schließlich das Vergewaltigungsdrama "Elle" von Regisseur Paul Verhoeven nach Frankreich. Und die Französin Isabelle Huppert wurde für ihre Rolle in "Elle" mit dem Golden Globe als beste Drama-Schauspielerin ausgezeichnet. Die Ehrung für den besten Drama-Darsteller ging an Casey Affleck für dessen Leistung im Familiendrama "Manchester by the Sea".