Homer Simpson hat seine neue Stimme: Christoph Jablonka macht's

Berlin. Die Vermutung gab es längst, ProSieben hat es nun bestätigt: Christoph Jablonka leiht Homer Simpson seine Stimme. Bis zum Start der neuen "Simpsons"-Staffel am Dienstagabend war der Name des neuen deutschen Synchronsprechers offiziell geheim. Der Sender wollte erst warten, bis die erste Folge der neuen Staffel angelaufen war und hat sich über die zahlreichen Spekulationen bis dahin gefreut.

Jablonka ist als Synchronsprecher kein Unbekannter. Der 60-Jährige, der auch als Schauspieler, Moderator und Musikjournalist gearbeitet hat, war in der Reality-Show "The Apprentice" sogar die deutsche Stimme des jetzigen US-Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Donald Trump. Auch in zahlreichen Spielfilmen war er zu hören, beispielsweise in "No Country For Old Men" sowie in Kinderfilmen und -serien, etwa in "Der Mondbär" oder "Kleine Prinzessin".

Der vorherige Synchronsprecher von Homer Simpson war 26 Jahre lang Norbert Gastell. Er starb im November 2015 im Alter von 86 Jahren. Die Suche nach seinem Nachfolger hat einige Zeit gedauert. "Es war tatsächlich ziemlich schwierig", sagte Tom Schneider, der die Serie bei ProSieben seit 19 Jahren als Redakteur betreut. "Wir haben 100 Stimmen angehört und 30 ungefähr zum Casting eingeladen." Jablonka hat sich vor dem Casting nach eigener Auskunft ausgiebig vorbereitet und die Serie tagelang studiert und analysiert. Jablonka kannte seinen Vorgänger Gastell auch privat: "Er war einer der freundlichsten Kollegen, den ich in der Medienbranche je kennengelernt habe." Sein freundliches Wesen, sein Humor und seine Neugier seien in die Zeichentrickfigur Homer eingeflossen. "Es ist mir eine Ehre zu versuchen, in seine Fußstapfen zu treten." Die erste Folge von Staffel 27 der "Simpsons" ist mit einigen dramatischen Entwicklungen gestartet: Nach 27 Jahren hat sich Marge von Homer getrennt, weil er ihr nach wie vor ständig auf die Nerven geht und nicht zuhört. Daraufhin bandelt Homer mit einer jungen Apothekerin an. Damit nicht genug: Deren Vater ist ausgerechnet das neue Date von Marge. (dpa)